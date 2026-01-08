Llegó a su casa intoxicado y atacó a golpes a su pareja

Un hombre de 30 años fue detenido por los efectivos policiales, luego de llegar a su casa aparentemente intoxicado, exigirle dinero a su pareja y ante la negativa, atacarla a golpes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada de ayer, alrededor de las 0.30, en una vivienda de la III etapa del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero de la capital jujeña, cuando el protagonista llegó a su vivienda muy agresivo y le exigió a su pareja que le de dinero.

Ante la negativa de la mujer, este la tomó del cuello y empezó a propinarle golpes de puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo.

En un momento determinado, la víctima logró salir de la escena y alertó al sistema de emergencia 911 sobre el hecho de violencia de género en progreso y una comisión de efectivos de la Seccional 56º.

Los policías se entrevistaron con la víctima y luego con el protagonista de 30 años, quien salió de la vivienda y de inmediato fue trasladado a la sede policial, donde quedó detenido.