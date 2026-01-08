Investigan la muerte de un hombre de 63 años

Esta jornada, en la morgue del Centro Judicial de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se realizará la autopsia al cuerpo de un hombre, que en la mañana de ayer fue encontrado sin vida, en el interior de una vivienda ubicada en barrio 23 de Agosto de la ciudad ramaleña.

Si bien la causa está caratulada como "establecer causales de deceso". En tanto, la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de feria, dispuso una serie de actuaciones tendientes al esclarecimiento del hecho.

Según se informó, poco después de las 8, la policía fue alertada sobre la presencia de un hombre herido aparentemente con un arma de fuego.

Al momento, personal del Same acudió al domicilio constatando que la víctima no presentaba signos vitales.

Al dar participación a la Justicia, la Fiscalía habilitada en la feria, se hizo presente en el lugar, ordenando que se resguarde el lugar del hecho, que se hagan presentes peritos de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación y de la Unidad Regional 2, quienes realizaron las diligencias de rigor.

En tanto se procedió al secuestro de un arma de fuego calibre 22 y otros elementos inherentes a la causa. Poco antes del mediodía y finalizadas las pericias, el cuerpo de la víctima, fue trasladado por personal de Bomberos, hasta la morgue del Centro Judicial San Pedro, para la evaluación del médico forense, que se realizará en la jornada de mañana.

La policía continúa con la investigación recibiendo declaraciones de familiares de la víctima que vivía solo en el domicilio donde fue encontrado sin vida. También se supo que la noche del martes, la víctima de 63 años, habría mantenido un diálogo con un familiar que reside en otra provincia, quien arribará a nuestra provincia y prestará declaración.