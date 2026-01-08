En Tilcara los Reyes brindaron felicidad

El lunes y el martes Día de Reyes Magos fueron jornadas muy emotivas y alegres en Tilcara, que se prepara para iniciar el tradicional Enero Tilcareño el próximo sábado con un gran acto cultural en la plaza central del pueblo.

En esos días los vecinos dejaron notar su entusiasmo y felicidad por la presencia de los grupos de niños y jóvenes adoradores reuniéndose en la explanada de la iglesia, en el municipio o en otra institución venerando al Niñito Jesús, mientras esperaban la llegada de Melchor, Gaspar y Baltazar.

Desde un extremo al otro los pesebres se desplazaron por el pueblo adorando y cantando al Salvador, y el miércoles fueron protagonistas en el encuentro en la calle Marcelino Vargas, donde se lucieron con sus coreografías y vestuario.

La reunión también congregó un masivo público que aplaudió cada presentación desde la tarde hasta el anochecer, por la presencia de los más de 30 grupos de diferentes barrios, localidades e instituciones del pueblo.

Los Reyes Magos en representación del municipio repartieron golosinas y buenos deseos en el ejido municipal y también en Juella, Sumay Pacha, La banda, Altos de Malka, Villa Florida y demás zonas alejadas donde los niños adoraron al Niñito Jesús acompañados de sus familias.