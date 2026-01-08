El salteño Benítes dirigirá el domingo en San Pedro

Serán 90 minutos a todo o nada. El domingo a las 19 el estadio la "Visera de Cemento" albergará un partido dinámico e intenso a la vez de principio a final entre Atlético San Pedro y Atlético Talleres que estará arbitrado por el salteño Gustavo Benítes en lo que será la revancha de la Cuarta Fase de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur que lamentablemente para el espectáculo no tendrá la presencia de hinchas visitantes como también sucedió en la ida en Perico. Solamente ingresará la delegación visitante con cantidad acordada previamente entre los presidentes de ambas instituciones que estarán en un sector resguardado del reducto.

Es importante recordar que en el encuentro de ida disputado en el estadio "Plinio Zabala", Talleres se impuso justificadamente por 2 a 0 con goles de Diego Magno y Matías Ruiz, un grito en cada tiempo. Allí el elenco de Carlos Morales Santos terminó con 10 hombres por la expulsión del volante Roberto González que se perderá los últimos 90 minutos de la definición.

El árbitro Benítes, dirigió recientemente al "expreso" en Palpalá frente a Altos Hornos Zapla, empate 1 a 1 por los cuartos de final, en esta oportunidad estará acompañado por Luciano Díaz y Diego Ocampo, el 4to juez será Facundo Vizgarra Campos, todos de la Liga Salteña de Fútbol. El horario fijado se debe a los calores intensos que se viven en ésta época del año y más aún por la temporada de pileta que atraviesa el club "millonario" donde convoca a muchos socios, hinchas y vecinos de esa zona del ramal jujeño.

En cuánto a lo futbolístico se esperan algunas variantes en el combinado sampedreño sabiendo de la expulsión de González y algún otro cambio por cuestiones tácticas donde se prevé el ingreso de Rodrigo "Flecha" Velázquez para tener mayor generación con Maximiliano Ponce que fue de los más destacado en Perico. Ahora bien jugar en su propia casa y con el público a su favor deberá ser utilizado como un incentivo o motivación teniendo en cuenta que la concentración tendrá que ser plena para evitar lamentos conociendo la desventaja inicial. Por su parte, los conducidos por Víctor Nazarenos Godoy transitan una semana de tranquilidad por la diferencia marcada y con todos los jugadores a disposición, pero teniendo en cuenta los recaudos por estos 90 minutos finales podrían presentar modificaciones donde Nicolás Herrera o Marcos Coria serían alternativas potable para jugar en San Pedro. Con la ventaja lograda de local, el "expreso" se mete en la final de la Región Norte.

En la otra llave en la ida, igualaron 1 a 1 Tucumán Central con Boroquímica de Salta, y el domingo a las 17 en Campo Quijano con el arbitraje del cordobés (Pascanas) Leandro Sosa Abrile se conocerá el otro finalista.