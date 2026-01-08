"Dibu" Martínez terminó lesionado en Aston Villa

La tarde de Premier League ayer dejó una escena que nadie esperaba y que rápidamente generó preocupación en Inglaterra y, sobre todo, en el predio de la AFA. Sucede que Emiliano Martínez no salió a disputar el segundo tiempo en el empate 0-0 entre Aston Villa y Crystal Palace, por la fecha 21 de la Premier League.

El arquero de la Selección argentina había sido protagonista en los primeros 45' al taparle un tremendo mano a mano a Brennan Johnson que impidió la ventaja del equipo local. Sin embargo, tras el descanso "Dibu" no volvió al campo y fue reemplazado por el neerlandés Marco Bizot, algo que enseguida encendió las alarmas.

Al finalizar el primer tiempo, el marplatense campeón del mundo había dejado dudas cuando se fue corriendo hacia los vestuarios. Ya en el complemento, ni siquiera saltó a la cancha por una molestia muscular y se lo vio con hielo en el gemelo izquierdo, una zona que no es casual.

Es que Martínez había tenido los mismos dolores en octubre de 2025, cuando sufrió un desgarro que lo obligó a parar. Aquella vez, la recuperación fue más rápida de lo esperado y pudo cumplir tanto con Aston Villa como con la Selección (fue desafectado de la gira por Estados Unidos).

El club de Birmingham todavía no sacó un parte médico oficial, pero se especula de que podría tratarse de la misma lesión. Y claro, el que sigue bien de cerca la situación física de "Dibu" es nada menos que Lionel Scaloni al tratarse de uno de los máximos referentes de la Selección. Durante la última temporada, atravesó varias interrupciones físicas. La más extensa se dio entre el 15 y el 26 de septiembre de 2025. Luego, entre el 1 y el 3 de octubre y otras dos más a inicios de diciembre.