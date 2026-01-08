Barcelona goleó a Bilbao

Barcelona goleó ayer 5-0 a Athletic Club de Bilbao en el estadio King Abdullah Sports City, de Arabia Saudita, por la semifinal de Supercopa de España.

Los tantos del "culé" fueron marcados por los españoles Ferran Torres, Fermín López Marín; el sueco Roony Bardghji y el brasileño Raphinha.

Desde el inicio del partido, el Barcelona impuso una intensidad muy alta, con presión adelantada, posesión dominante y una circulación rápida que desarticuló por completo a su rival. El equipo vasco intentó sostenerse con orden y un bloque medio, pero rápidamente quedó superado por la movilidad y la precisión del conjunto catalán, que encontró espacios con facilidad y se adueñó del mediocampo. La superioridad azulgrana fue sostenida y clara, con constantes llegadas al área rival y un ritmo que el Athletic no pudo igualar.

La apertura del marcador llegó cuando el dominio ya era total. En el minuto veintidós, Ferran Torres apareció dentro del área para definir con precisión y poner el uno a cero, un gol que terminó de quebrar el equilibrio.

A partir de ese tanto, Athletic perdió solidez defensiva y comenzó a dejar espacios que Barcelona explotó sin piedad. En el minuto treinta, Fermín López Marín se sumó al ataque desde segunda línea y amplió la ventaja con una definición certera, reflejando la superioridad colectiva del equipo de Hansi Flick.

Lejos de conformarse, el Barcelona mantuvo la presión y la voracidad ofensiva. En el minuto treinta y cuatro, Roony Bardghji aprovechó una desatención defensiva y convirtió el tercer gol. Raphinha apareció por el sector ofensivo para marcar el cuarto tanto. El quinto y último llegó en el complemento.