Policiales

Detuvieron a dos motochorros tras una persecución

Los sujetos intentaron huir de la policía, llevaban un arma blanca y la moto presentaba signos de haber sido robada. Fueron trasladados a una dependencia policial.

Miércoles, 07 de enero de 2026 08:38

En un operativo llevado a cabo durante la noche del último martes, agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito detuvieron a dos individuos que circulaban de manera sospechosa por la calle Las Vicuñas.

Al notar la presencia policial, ambos intentaron darse a la fuga, desoyendo la orden de alto. Esto desencadenó una persecución que finalizó en la intersección de las calles Las Amapolas y El Manzano, donde fueron interceptados.

Tras su detención, los efectivos realizaron un registro y encontraron un arma blanca oculta entre la ropa de uno de los sospechosos. Al inspeccionar la motocicleta, descubrieron indicios de robo: la llave no era original y el tambor del tanque de combustible mostraba signos de haber sido forzado.

Una consulta al sistema del CIAC confirmó que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo. Por disposición de las autoridades, la moto fue incautada y los dos detenidos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Temas de la nota

