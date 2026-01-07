22°
7 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

salud
PERICO
Tilcara
Humahuaca
Tilcara
Tilcara
Agua potable
El tiempo en Jujuy
motochorros
salud
PERICO
Tilcara
Humahuaca
Tilcara
Tilcara
Agua potable
El tiempo en Jujuy
motochorros

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
Espectáculos

Taller de acrobacias en tela para infancias en el Accame

Será de lunes a viernes, en dos horarios de 8 a 13 y de 15 a 20.

Miércoles, 07 de enero de 2026 07:59
ACROBACIA EN TELA | OTORGA BENEFICIOS A LOS NIÑOS.

Están abiertas las inscripciones para el taller de acrobacias en tela para infancias en el Centro Cultural “Jorge Accame”, Gurruchaga esquina 9 de Julio.

Las clases comienzan el martes 13, será de lunes a viernes en dos horarios de 8 a 13 y de 15 a 20 y estará a cargo de la profesora Brenda Sarapura.

Este taller que solo se desarrollará durante enero, y está destinado a niños y niñas de 5 a 11 años.

Beneficios Las acrobacias en telas ofrecen a los niños beneficios físicos como fuerza, flexibilidad, coordinación y equilibrio, al fortalecer todo el cuerpo, especialmente el core, brazos y piernas.

Mentalmente, desarrollan confianza, autoestima, concentración y creatividad, mientras reducen el estrés y mejoran la conciencia corporal y la disciplina a través de una actividad divertida y artística.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD