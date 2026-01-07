Horarios, actividades y requisitos de los natatorios municipales

En el natatorio “Guillermo Poma”, las actividades comenzarán de 7:30 a 8:30 con clases de natación para adultos. Luego, hasta las 14:00, el espacio estará destinado al desarrollo de las Colonias de Vacaciones. A partir de las 14:00 y hasta las 19:00, se habilitará la pileta libre para el público en general. Por la noche, de 20:00 a 21:00, se retomarán las clases de natación para adultos y, de 21:00 a 22:00, se dictarán clases de aqua gym.

En tanto, en el natatorio “Miguel Ángel López”, durante el turno mañana el uso será exclusivo para las Colonias de Vacaciones, mientras que por la tarde se habilitará la pileta libre. En el horario de tarde-noche, se desarrollarán clases de natación.

Al respecto, el director de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, explicó que las personas interesadas en utilizar las piletas deberán realizar la inscripción de manera presencial, de lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:30, en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación. Entre los requisitos se incluyen la realización de un examen médico obligatorio y el pago del arancel correspondiente, establecido por la Dirección de Rentas de la Municipalidad.

“Los interesados deben acercarse al natatorio ‘Guillermo Poma’, donde se les efectuará la revisión médica, y posteriormente abonar el arancel en las ventanillas de Rentas ubicadas en el acceso a la Dirección de Deportes y Recreación”, precisó el funcionario.

Finalmente, Hiruela recordó que la Dirección de Deportes y Recreación atiende de lunes a viernes en horario matutino y vespertino, y remarcó que es obligatorio concurrir con traje de baño y gorro de natación —este último especialmente requerido para personas con cabello largo—, con el objetivo de garantizar las condiciones de higiene y el correcto uso de las instalaciones.