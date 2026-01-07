Gimnasia se refuerza para la campaña 2026

Gimnasia continúa moviéndose activamente en el mercado de pases y, en este contexto, los jugadores Mauro Cachi, Federico Paradela y David Gallardo firmaron sus respectivos contratos por el término de un año.

Con estos refuerzos, el "lobo" consolida un grupo competitivo de cara a los próximos desafíos de la Primera Nacional 2026 y la Copa Argentina, donde debutará el 11 de febrero ante Central Córdoba de Santiago del Estero en estadio y horario a confirmar.

Tras sellar su vínculo con la institución "albiceleste", Cachi, que llegó a Jujuy para cumplir la función de enganche, dijo estar "muy felíz por estar en un equipo grande de la divisional", dispuesto a "disfrutar el día a día y entregar el máximo esfuerzo".

"Conozco la importancia que tiene el fútbol en Jujuy y todo lo que moviliza, por eso confío en que los hinchas seguirán acompañando al equipo", puntualizó el hábil volante nacido en General Güemes.

En otro orden, Gallardo, mediocampista externo, enfatizó que "tenemos la obligación de ser protagonistas y pelear arriba, apuntando siempre a los máximos objetivos".

"Gimnasia es un grande, por eso elegí jugar aquí", completó.

Por su parte, Paradela, volante ofensivo, manifestó que "es lindo cuando te quieren y Gimnasia demostró verdadero interés en mí, por eso elegí Jujuy como nuevo desafío en mi carrera".

"Ahora nos enfocamos en la pretemporada que es clave para los compromisos que se vienen", apuntó y garantizó que "en mí encontrarán un jugador que dejará todo por la celeste y blanca de Jujuy".

De esta manera, se va completando del plantel profesional que afrontará la doble competencia en este 2026.

En simultáneo, el técnico Hernán Pellerano y su grupo de colaboradores continúan entrenando a full en el marco de la pretemporada que se lleva a cabo en el complejo deportivo Papel NOA.

Primeramente se apuntalará el trabajo físico intenso para luego ya pensar en la parte futbolística con los partidos amistosos que se jugarán la próxima semana en Córdoba.

Los muchachos viajarán a Río Segundo para afrontar los ensayos con otros rivales y así ir asimilando la idea del nuevo entrenador.

Pellerano, precisamente, reiteró en varias oportunidades que el hecho de mantener la base del grupo fue más que positivo, ya que calificó como muy positivo lo hecho la temporada pasada con la clasificación al Reducido y haber conseguido el pasaporte a la Copa Argentina de la presente edición.

Uno más

Octavio Bianchi, centrodelantero de All Boys que viene de jugar 6 meses en Orense de Ecuador, firmaría en las próximas horas su contrato con Gimnasia que lo ligará por un año.