El natatorio "Guillermo Poma" quedó impecable

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dejó oficialmente habilitado el natatorio "Guillermo Poma", ubicado en el parque San Martín, luego de intensos trabajos de modernización y puesta a punto que permitieron renovar integralmente este histórico espacio deportivo. Las obras incluyeron nueva infraestructura, vestuarios y baños completamente equipados, iluminación renovada y mejoras técnicas que posibilitan la realización de competencias de natación, consolidando al sector como un polo deportivo de primer nivel.

Gracias a esta importante intervención, los chicos y chicas que participan de las colonias de vacaciones municipales ya pueden disfrutar de un natatorio totalmente renovado, seguro, inclusivo y preparado para el uso durante todo el año.

Durante la habilitación, el intendente Raúl "Chuli" Jorge destacó el alcance de las obras realizadas y el impacto que tendrán en el complejo, señalando, "los vestuarios están cero KM, con agua caliente, con baños inclusivos, con toda la tecnología de griferías en perfecto estado, nuevas, todo lo que tiene que ver con vestuarios exteriores, y también la posibilidad de tener un acceso totalmente diferenciado de lo que era todo el parque. Se vienen también otras obras, se va a construir una gran confitería, snack bar también, en el acceso".

El jefe comunal remarcó además que esta renovación potencia todo el lugar. "La pileta que ha sido totalmente reconstruida en su rampa accesible, y va a permitir competencias de nivel, así que un trabajo conjunto de la Secretaría de Obras Públicas con la Dirección de Deportes, que también ha recuperado la apertura del techo, que también tiene la posibilidad de tener el sol a pleno", dijo.