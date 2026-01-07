Atlético San Pedro-Talleres, el domingo a las 19

El "millonario" tendrá la difícil misión de revertir el dos a cero sufrido en el choque de ida en el "Plinio Zabala" el fin de semana pasado, siendo consciente que será clave marcar antes de los primeros 30 minutos un gol para así meterle presión a su rival en este duelo definitorio.

Ambos se ilusionan con llegar a la final y si bien el "expreso" dio un paso clave en su casa, ninguno de los protagonistas da por hecho que se trate de una serie "cerrada".

En el fútbol, nunca se debe o se tiene que festejar antes de tiempo. Obvio que los muchachos de Víctor Nazareno Godoy hicieron bien las cosas en la ida, pero ahora están obligados a cuidar el marcador y tratar de "lastimar" vía contragolpe para asegurar el pase.

Se viene un partidazo y en el ambiente del fútbol jujeño es la noticia que acapara la atención. Hoy se conocerá el nombre de la terna arbitral.

Por otro lado, durante la previa al encuentro disputado en Perico, Talleres realizó un reconocimiento a exjugadores y exdirigentes que marcaron distintas etapas en la institución y que siguen siendo parte activa de su crecimiento.

En esta oportunidad, fueron reconocidos los exjugadores "Conejo" Gelmetti, Moisés Anachuri, "Chato" García y "Oveja" Sánchez, quienes defendieron estos colores y dejaron su huella en la historia del club.

También se homenajeó a Horacio De Luca y Héctor Berruezo, exdirigentes que, más allá de su rol institucional en el pasado, continúan colaborando y acompañando a Talleres, demostrando un compromiso que trasciende los cargos.

El "expreso" les agradeció a todos "por el camino recorrido dentro de esta gran familia".