“Jugando en vacaciones modo verano”

Con el inicio del año 2026, la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola pone en marcha “Jugando en vacaciones”, una iniciativa gratuita que busca dinamizar las vacaciones escolares y fomentar la actividad física a los adultos en toda la comunidad.

El programa cuenta con distintas modalidades para diferentes edades, con horarios y espacios distribuidos para llegar a más vecinos de la ciudad. Los interesados deben acercarse al estadio Olímpico de 7 a 12.30 horas, presentando como requisitos el documento y número dl teléfono de los padres para conformar un grupo de WhatsApp, que servirá para brindar comunicaciones sobre cambios de actividades dependiendo del clima. Se solicita llevar agua para hidratarse, fruta como colación (con coordinación para alternar con otros alimentos buscando opciones saludables) y ropa cómoda.

La Municipalidad de Palpalá desarrolla una propuesta integral destinada a niños y niñas, organizada en dos turnos diarios para garantizar una mayor participación. Por la mañana, de 9 a 12 horas, la instructora Melisa Quiñones junto a su equipo llevan adelante actividades recreativas en el Balneario Municipal del barrio 23 de Agosto, ubicado sobre avenida Carriego.

En tanto, el turno vespertino está a cargo del instructor Raúl Vilca, quien coordina propuestas deportivas, recreativas y de integración, con un cronograma itinerante por barrios: del 5 al 9 de enero en el polideportivo del barrio Santa Bárbara, desde las 16.30 horas, y también en el balneario municipal del barrio 23 de Agosto en el mismo horario. Además, durante esta semana se desarrollan las olimpiadas en Centro Forestal, a partir de las 18 horas, ampliando las alternativas para las familias de esa zona rural.

El cronograma de actividades continuará durante todo el mes de enero con actividades gratuitas y coordinadas junto al equipo de la Dirección de Deportes:

Del 12 al 16 de enero en el barrio general Savio; (a partir de las 16.30 horas); Balneario Municipal 23 de Agosto (de 9 a 12 horas por la mañana y a partir de las 16.30 por la tarde).

Del 19 al 23 de enero en polideportivo del barrio Canal de Beagle (a partir de las 16.30 horas); Balneario Municipal 23 de Agosto (de 9 a 12 horas por la mañana y a partir de las 16.30 por la tarde).

Y la última semana, del 26 al 30 en el barrio Carolina (a partir de las 16.30 horas); Balneario Municipal 23 de Agosto (de 9 a 12 horas por la mañana y a partir de las 16.30 por la tarde).

En el barrio Santa Bárbara, las familias se sumaron a la primera jornada de diversión, con los padres que acompañan a los chicos y valoran la iniciativa como una nueva metodología para disfrutar las vacaciones. “Está buena la idea, es algo muy lindo porque el tiempo acompaña y ellos hacen nuevas amistades”, comentó uno de los asistentes, destacando que la propuesta es abierta a toda la comunidad de Palpalá y totalmente gratuita. Entre los participantes, Mailen (barrio 2 de Abril) y Victoria (barrio 23 de Agosto) aseguraron estar pasando un excelente momento, habiéndose enterado de la actividad a través de profesores y buscando conocer nuevos amigos.

En Centro Forestal comenzaron las Olimpiadas, que se extenderán hasta el viernes 9 de enero. Juan Carlos García, referente de la localidad, explicó que la iniciativa está a cargo de la Dirección de Deportes, con cuatro profesores a cargo de juegos recreativos que buscan formar a los niños en aspectos intelectuales y deportivos. “Queremos que sepan que hay gente adulta interesada en que ellos se críen sanamente”, señaló García, añadiendo que el día viernes los chicos podrán disfrutar de una actividad en el Balneario con traslado incluido, gracias al apoyo municipal.