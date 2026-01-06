Malcorra será refuerzo de Independiente

La operación se resolvió en los últimos días tras intercambios de oferta y contraoferta, y contó con el aval del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros, que sorprendió a los hinchas del “rojo” al impulsar el arribo del ex“canalla” de 38 años.

El acuerdo contempla un contrato anual por objetivos, con la posibilidad de extenderlo por un año más según rendimiento.

Malcorra se despidió de Central con un emotivo mensaje en redes sociales. Agradeció a trabajadores, compañeros y dirigentes del club rosarino, y destacó el vínculo construido durante su etapa en Arroyito, donde se convirtió en una pieza clave del equipo.

En números, el mediocampista cierra su ciclo en Central con 138 partidos, 22 goles y 25 asistencias, además de dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y el trofeo de Liga 2025.

Ahora, Malcorra inicia un nuevo desafío en Avellaneda, donde buscará aportar liderazgo y fútbol en el armado de Independiente para el 2026.