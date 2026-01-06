18°
6 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Buenos Aires
Buenos Aires
Donación de Órganos
El tiempo en Jujuy
frente de izquierda
Congreso
Diputados
Suprema corte
Por los clubes
Día de Reyes
Buenos Aires
Buenos Aires
Donación de Órganos
El tiempo en Jujuy
frente de izquierda
Congreso
Diputados
Suprema corte
Por los clubes
Día de Reyes

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Malcorra será refuerzo de Independiente

El mediocampista ofensivo Ignacio Malcorra será nuevo jugador de Independiente tras no renovar su contrato con Rosario Central y quedar en libertad de acción.ependiente para el 2026.

Martes, 06 de enero de 2026 00:00

La operación se resolvió en los últimos días tras intercambios de oferta y contraoferta, y contó con el aval del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros, que sorprendió a los hinchas del “rojo” al impulsar el arribo del ex“canalla” de 38 años.

El acuerdo contempla un contrato anual por objetivos, con la posibilidad de extenderlo por un año más según rendimiento.

Malcorra se despidió de Central con un emotivo mensaje en redes sociales. Agradeció a trabajadores, compañeros y dirigentes del club rosarino, y destacó el vínculo construido durante su etapa en Arroyito, donde se convirtió en una pieza clave del equipo.

En números, el mediocampista cierra su ciclo en Central con 138 partidos, 22 goles y 25 asistencias, además de dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y el trofeo de Liga 2025.

Ahora, Malcorra inicia un nuevo desafío en Avellaneda, donde buscará aportar liderazgo y fútbol en el armado de Independiente para el 2026.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD