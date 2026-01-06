"Lo único que veo para adelante es la impunidad"

Ayer Nataniel Guzmán cumplió 41 años, pero su madre no pudo escuchar su voz y desearle un feliz cumpleaños como sí lo hizo durante 38 años. La razón de este abrupto corte se produjo hace 35 meses, porque el próximo 27 de enero es el tercer aniversario de la desaparición del jujeño en la provincia de Mendoza.

Lo último que se sabe del abogado que trabajaba en la ciudad de Las Heras, es que ese día abordó un colectivo de la línea 630 de la empresa El Plumerillo con destino final a ese lugar del área metropolitana de Mendoza. La escena fue captada por una cámara de seguridad y forma parte de la investigación. Sin embargo, la pesquisa se encuentra paralizada y nada en las aguas de la incertidumbre y de la impunidad, luego de casi tres años sin certezas.

Por esta razón, El Tribuno de Jujuy dialogó en exclusiva con Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán y quien de manera incansable persiste en la búsqueda de su hijo, a pesar de los 1300 kilómetros que la separan de Mendoza.

"Si yo me paro hoy, que el 27 se van a cumplir tres años, lo único que veo para adelante es impunidad, injusticia. No veo que se quiera hacer otra cosa", comenzó la entrevistada.

En este contexto, en los últimos tiempos Saavedra hizo dos intentos mediante su abogado para avanzar en la investigación. Por eso en septiembre pasado la mujer le aseguró a este diario que había llevado adelante los trámites pertinentes para enviarlos a la sede de Google en Estados Unidos, para que allá puedan determinar la trayectoria del celular de su hijo. Esta información, de obtenerla, sería clave porque el dispositivo continuó funcionando enviando mensajes hasta el 1 o 2 de febrero de 2023. Es decir, cinco o seis días posteriores a la desaparición de Nataniel Guzmán.

Sin embargo, hasta la fecha no hubo novedades desde la empresa. "Lo de Google no avanzó. Habíamos mandado vía Cancillería, más de un año solicitando todo eso con los protocolos. Hasta que comenzó la feria judicial, no había llegado", comentó la madre de Guzmán, quien se mudó a Mendoza para desempeñarse en el Poder Judicial de esa provincia en 2016. Para ello ganó un concurso de oposición y antecedentes que le permitió ejercer su profesión en el Juzgado de Familia de la ciudad de Las Heras.

Por otro lado, el segundo intento de encontrar pistas fue mediante la Policía Federal. "Lo único que llegó antes de la feria judicial de ahora son los informes de la Policía Federal de Buenos Aires. Nosotros habíamos pedido que el Ministerio de Seguridad de la Nación pudiera colaborar. El fiscal accedió, se mandó todo a Buenos Aires, ellos pidieron todos los informes técnicos que había de las empresas de telefonía, los metadatos. La idea que tenía con mi abogado era que ellos teniendo toda una tecnología de punta podían volver a hacer las mediciones para chequear lo que había hecho la provincia de Mendoza y resulta que no, no han profundizado como a mí me hubiese gustado", aseveró Saavedra con la desesperanza por no obtener respuestas mediante un método que en otros casos logró ubicar a personas.

Siguiente instancia

Luego de los reiterados pedidos a la Justicia mendocina y al Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia Saavedra no descarta recurrir a instancias internacionales para lograr la justicia que ella y la familia necesitan, que Argentina aún no le dio.

"La idea es que a partir de este año el viaje (a Mendoza) que haga va a ser para empezar a diagramar alguna presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) porque ya ni en la provincia de Mendoza ni en Nación me quedan vías", aseguró la entrevistada. "Pensé que Nación me iba a dar respuestas, pero no me las dio. No sabría decir en qué momento, pero seguramente va a ser para marzo o abril", afirmó.

Cabe recordar que la Cidh es un organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, creado en 1959 "encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano", de acuerdo al sitio web oficial.

El recuerdo de Nataniel

En un día tan especial para la familia y amigos de Nataniel Guzmán en su cumpleaños 41, el recuerdo se presenta más intenso que en el resto del año. "Yo puedo tener momentos lindos, de charlar con una amiga, de distenderme de reírme, pero hay fechas y momentos en los que Nataniel no se te va a ir así nomás. Pero esa angustia podría ser un poco menor si yo viera que del otro lado de la Justicia, el fiscal me llama, me diga 'señora estamos haciendo esto, no se preocupe', algo. Es una pared. Yo me choco todas las veces con una pared y obviamente mis abogados también. A veces te dicen 'hay que cambiar de abogado'. No, no, hay que cambiar de fiscal".

Además, con respecto a lo que puede deparar el futuro, Saavedra aseguró que "aprendés a hacer un duelo raro, sin cuerpo, sin ir a ningún lado. Si bien hoy se utiliza tirar las cenizas, entonces sabés que está ahí, que ya se fue. En este caso, es la nada misma. Enfrentarte a eso no es fácil para nosotros como estamos formados, como seres humanos. No podemos hacer un duelo de un hijo si no lo viste. Es muy difícil hacer ese cierre. Encima no tenés justicia, es peor todavía. Porque, si al menos me dijeran 'mire Silvia, no encontramos nada'. Como el caso de Cecilia Strzyzowski, que no encontraron nada, pero sí se sabe qué pasó. Entonces vos podés cerrar algo. Acá no podemos cerrar nada. No hay cuerpo y no hay justicia. Hay impunidad".

Cambio de fiscal en la causa que se investiga

Una situación que preocupa a la familia de Guzmán es el inminente cambio de fiscal en la causa que investiga la desaparición. Esto se debe a que el pasado 9 de diciembre la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza ratificó mediante voto secreto a Gustavo Miguel Pirrello para ser fiscal de la Cámara Penal en la Primera Circunscripción Judicial mendocina.

De acuerdo al sitio web de la Cámara Alta de Mendoza, Pirrello se desempeñó desde 2016 en la Unidad Fiscal de Homicidios, donde llevaba adelante las investigaciones en torno al caso de Nataniel Guzmán.

Esto constituye un nuevo agregado de incertidumbre a la ya existente con respecto al paradero del jujeño desaparecido. "Aprobaron los pliegos que presentó Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza) para el doctor Gustavo Pirrello. Entonces si nombran a un nuevo fiscal, yo me pregunto si tendrá bien puestos los pantalones para investigar lo que Pirrello no investigó, que va a ser su jefe. Es como que eso me bajó los brazos muchísimo, me quebró", narró la mujer en la entrevista con El Tribuno de Jujuy.