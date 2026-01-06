La sensatez de Matías "Pulga" Ruiz

Después de la victoria de Atlético Talleres 2 s 0 sobre Atlético San Pedro por la semifinal de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, el volante creativo del "expreso", Matías Ruiz, habló con diario El Tribuno de Jujuy y, amén que queden 90 minutos en el estadio "Visera de Cemento", fue sensato y afirmó que "nada está dicho".

"Pulga" analizó que el primer cruce en Perico.

"Fue duro, un partido muy intenso, sabíamos que ellos juegan bien al fútbol, tenemos jugadores y jerarquía. Nos vamos con una sensación positiva, pero nada está dicho. Es una serie de 180 minutos y no tenemos que relajarnos. Al contrario, hay que laburar el doble en la semana porque allá en San Pedro será y todavía quedan 90 minutos", señaló.

En alusión al planteo del "millonario" en el estadio "Plinio Zabala" de Perico, manifestó que "ellos tenían jugadores rápidos y nosotros también por eso son partidos de alta intensidad. San Pedro nos incomodó por tramos, pero también los respetamos porque sabíamos bien cómo se iba a dar y tampoco se puede dominar el partido los 90 minutos. Hay que estar concentrados y así debemos seguir".

Agregó que "hay que destacar el rendimiento de todos, como lo dije antes, el esfuerzo es de todos. Mis compañeros en el mediocampo, el esfuerzo que hacen es increíble y los defensores que no se complican y sacan todo. Ni hablar de nuestro arquero que está ahí custodiando el arco y nos salvó en un par de jugadas claras de gol. Es un trabajo en conjunto, esto es parte del laburo y del cuerpo técnico", afirmó Ruiz quien volvió al club de sus amores para afrontar este certamen afista.

El segundo festejo de Talleres fue precisamente tras una ejecución perfecta de Ruiz y frente a ese requerimiento de la prensa contó que "apenas me hacen la falta agarro la pelota, se arma la barrera y justo escucho que los muchachos gritaron y dijeron que no salten, y ahí entonces traté de darle a la pelota con mayor precisión y entró junto al palo por suerte. Esa fue la clave", detalló.

La llegada de cuatro caras nuevas en los últimos días, potenció el nivel de competencia en el "expreso", pero igualmente el jugador palpaleño explicó que "no hay presión y estamos tranquilos, tenemos un plantel de mucha jerarquía, los muchachos nuevos llegaron para aportar y esperemos que se puedan adaptar lo más rápido posible, es más ya jugaron algunos y lo hicieron de la mejor forma que es lo importante", sentenció.

Talleres dio el primer paso, pero sabe que la serie está abierta, que el próximo fin de semana debe potenciar esfuerzos y no dejar ningún detalle librado al azar para que poder avanzar a la ansiada final. Fue importante ganar y por dos goles. Sin embargo, resta el "segundo tiempo" de 90 minutos.