Finalizó el certamen de la edición 2025 en Palma Sola

Con la entrega de premios se dio por finalizado el Campeonato de Fútbol Infantil 2025, que organizó la Municipalidad de Palma Sola y que se trató de una propuesta que reunió a niñas y niños de distintos sectores de la ciudad, promoviendo el deporte, la inclusión y valores del compañerismo.

En esta jornada de cierre estuvo presente la directora de Desarrollo Humano, Aixa Royo, quien acompañó a los pequeños futbolistas y a sus familias, destacando la importancia del deporte como herramienta de crecimiento y formación integral

Participaron del campeonato la Escuela de Fútbol Municipal A y B, la Escuela de Fútbol Municipal Ricardo Tapia, la Escuela de Fútbol Los Halcones de Nueva Esperanza y el Club Sportivo Agua Negra, quienes demostraron fecha tras fecha no solo talento futbolístico, sino también compromiso, respeto y trabajo en equipo.

Desde la comuna palmasoleña se felicitó a los campeones y a todos los equipos participantes por el esfuerzo, la dedicación y la pasión demostrada a lo largo del campeonato, reafirmando que el fútbol infantil es un espacio de encuentro, amistad y formación en valores. El certamen se desarrolló con notable éxito, donde todos se divirtieron durante cada una de las jornadas que se extendió la competencia mencionada. El salvo fue positivo porque se logró el principal objetivo: que los chicos confraternicen entre pares.