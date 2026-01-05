Bullrich reclama la rápida liberación de Nahuel Gallo detenido desde 2024 en Venezuela

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, expresó hoy su reclamo de que con la nueva situación política en Venezuela pueda lograrse la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente en Venezuela en diciembre de 2024.

“Queremos la inmediata libertad de Nahuel Gallo, como de todos los que están detenidos ilegalmente en Venezuela, lo mismo que (el abogado) German Giuliani”, dijo Bullrich tras asistir al acto de ciudadanos venezolanos en el obelisco.

La ex ministra de Seguridad Nacional destacó que Gallo “es un miembro de una fuerza de seguridad argentina que fue a visitar a su hijo y nunca nos dieron una información oficial” sobre su paradero.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva a la Argentina”, dijo la senadora sobre Gallo, detenido en la frontera entre Colombia y Venezuela cuando intentaba ingresar a este último país para visitar a su pareja venezolana y a su hijo pequeño.

Bullrich también hizo mención a Germán Giuliani, un abogado argentino que fue detenido en Venezuela acusado por el Gobierno de Maduro por narcotráfico, y sobre el que su familia denunció que fue secuestrado por las autoridades y que carecían de noticias desde mayo de 2025.

Asimismo, destacó que a partir de ahora comienza en Venezuela “un proceso de transición muy complejo porque el Estado está totalmente infiltrado”, y a modo de ejemplo dijo que “hasta ahora las Fuerzas Armadas se quedaron quietas, no salieron a deplorar a Maduro y decir no queremos ser más parte de esto”.

Bullrich también se mostró escéptica sobre la conducta de la vicepresidenta a cargo del Gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, y enfatizó: “No puedo creer en ninguno de los dictadores narcos venezolanos”.

“Para nosotros todo lo sucedido en Venezuela, incluso la extracción de Maduro, fue un proceso muy importante que muestra la captura de un narcocriminal de uno de los carteles más brutales que han existido”, señaló.

“Esta narcodictadura había que terminarla y espero que las Naciones Unidas lo entiendan así, porque que nacieron después de la Segunda Guerra para eso, para darle paz y prosperidad al mundo, y no para apañar dictaduras”, agregó.