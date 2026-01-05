Viajaban en remis con dólares falsos y fueron detenidas

El pasado lunes 29 de diciembre efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron a dos mujeres que trasladaban 11.600 dólares en billetes falsos, ocultos entre sus prendas, mientras viajaban en un vehículo que funcionaba como remís, proveniente de Pichanal (Salta) y se dirigía Libertador General San Martín.

El procedimiento fue realizado por personal por personal de la Sección “Libertador General San Martín” dependientes del Escuadrón 60 “San Pedro”, durante un operativo de prevención vial, sobre ruta nacional Nº34, a la altura del río Zora en Jujuy.

Según fuentes policiales, al momento de inspeccionar los documentos, notaron anomalías en la vestimenta de dos pasajeras. Ante la sospecha de estar ante un hecho ilícito, la Fiscalía Federal jujeña, autorizó una requisa minuciosa sobre las involucradas.

Los funcionarios hallaron adheridos a sus cuerpos fajos con billetes ocultos bajo sus prendas. Peritos de Criminalística y Estudios Forenses, confirmaron que se trataba del traslado de 11.600 U$S en billetes apócrifos.

Durante la identificación, una de las ciudadanas resultó que se encontraba incumpliendo una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal. Ambas quedaron supeditadas a la causa.