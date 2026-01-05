26°
5 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Suiza
Maduro capturado
operativo
Romance confirmado
rayo
en Palpalá
San Pedro
pobreza
Suprema Corte de Jujuy
Billetes falsos
Suiza
Maduro capturado
operativo
Romance confirmado
rayo
en Palpalá
San Pedro
pobreza
Suprema Corte de Jujuy
Billetes falsos

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1515.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Lo hizo en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro.

Lunes, 05 de enero de 2026 17:11
DELCY RODRÍGUEZ

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta del país ante la Asamblea Nacional de ese país.

Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen hoy ante un tribunal de la ciudad de Nueva York tras su captura por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque realizado en la madrugada del sábado.

El caso queda bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como “muy respetado”. El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de droga.

Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en el marco de la transición en Venezuela. En paralelo, la funcionaria pidió una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington e invitó a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura de Maduro.

Funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la prioridad pasa por definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD