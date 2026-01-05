Hoy Encuentro de pesebres en Tumbaya

En vísperas del Día de Reyes Magos, hoy desde las 19.30 en el polideportivo municipal se realizará el Encuentro de pesebres de Tumbaya, previsto en el programa de actividades culturales por la celebración de la Navidad organizado por la Comuna de esa localidad.

Después de las visitas diarias y adoraciones por las calles del pueblo, los grupos de niños adoradores Camino a Belén y Burrito sabanero (de Tumbaya Grande), San Cayetano (del barrio 15 Viviendas), Nuestra Señora de los Dolores (de la parroquia) y Virgen de Guadalupe (del barrio 28 Viviendas), se concentrarán en el predio deportivo.

Ante el público cada uno hará su presentación y posteriormente adorarán todos juntos, el presidente de la comuna Javier Medina, les entregará reconocimientos y les servirá un refrigerio reparador después de la agotadora jornada. Y a la medianoche llegarán los Reyes Magos repartiendo regalos y golosinas a todos los niños presentes.

Mañana los niños continuarán adorando por las calles del pueblo despidiéndose del Niñito Jesús y el 7 a las 18.20 los pesebres San Cayetano y Virgen de los Dolores estarán en la Estación del Tren Solar de la Quebrada, adorando para los pasajeros que regresarán de Tilcara, Maimará y Purmamarca hacia Volcán.