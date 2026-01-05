Abel Pintos celebra 30 años con la música en Jujuy

La espera se acorta y la emoción crece. Faltan solo 16 días para volver a reencontrarnos con Abel Pintos y vivir una noche única, cargada de recuerdos, emociones y celebración.

El reconocido artista argentino festeja 30 años de trayectoria, tres décadas cantándole al amor, a la vida y a los sentimientos que marcaron a generaciones enteras. Para esta celebración tan especial, Abel Pintos eligió Jujuy como escenario de su única presentación oficial en el norte argentino, convocando al público de Jujuy y Salta a un show verdaderamente inolvidable.

La cita será el domingo 18 de enero de 2026, cuando Abel Pintos se presente exclusivamente en la ciudad de Palpalá, en un espectáculo que promete quedar grabado en la memoria del público por su emoción, su historia y un repertorio que recorre 30 años de música.

Detalles del show

📅 Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

🕙 Hora: 22:00

📍 Lugar: Estadio Olímpico de Palpalá – Jujuy

Única presentación oficial para Salta y Jujuy

Entradas a la venta

🎟 Online: www.norteticket.com

Puntos de venta físicos:

📍 Óptica Gallo – Alvear 731

📍 Prometeo – Belgrano 592

🕘 Horarios: 9 a 13 hs y 17 a 21 hs

📲 Reel oficial:

https://www.instagram.com/reel/DSnp8eRD5t-/?igsh=Y2tib3hiMmtpbGcx

📞 Consultas: 3885 084264