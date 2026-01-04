23 de Agosto es el campeón

Los muchachos que integran el equipo 23 de Agosto en la categoría Súper 45 de Palpalá se consagraron campeones de la Liga de Fútbol Veteranos Stándar recientemente en una definición apasionante en la cancha de Constitución que tuvo el festejo final tras la tanda de penales.

La organización hizo disputar la gran final entre el primero de la Zona A y el primero de la Zona B que luego del tiempo reglamentario en el campo de juego con un clima cambiante durante el partido que tuvo sol pleno y posteriormente lluvia en esta temporada de verano culminó con empate 1 a 1. Sí, 23 de Agosto 45 y Colo Colo 45, no se sacaron ventajas en el juego que tuvo polémicas en una penal. Es que tras una jugada confusa en el área de 23 de Agosto 45 que comenzó arriba en el marcador, pero Colo Colo pidió mano de un jugador rival por ellos hubo cuestionamientos al árbitro, que dudó y chequeó la jugada, pero luego de minutos confirmó la infracción donde el resultado quedó en pardas tras la ejecución. Y en la tanda de penales fue más certero el equipo del barrio 23 de Agosto que es campeón del Clausura y ahora jugará la Finalísima con 9 de Julio FC 45.

Por otra parte, Kennedy 45 resultó campeón de la categoría B y en consecuencia la próxima temporada jugará en la categoría A.