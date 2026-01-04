Santa Clara se consagró campeón del certamen

Palma Sola fue sede recientemente de la gran cita futbolística de la región, la edición 2025 de la Copa Santa Bárbara, que coronó campeón al combinado de Santa Clara.

El torneo logró integrar a deportistas precisamente de Santa Clara, El Talar, El Fuerte, El Piquete, Vinalito y Palma Sola, reafirmando que el deporte es la mejor herramienta para alejar de los males que aquejan a nuestra sociedad.

Después de un intenso recorrido, el campeón se impuso en la gran final a su par de El Talar por dos a uno. El partido definitorio convocó a una gran cantidad de vecinos, familias y simpatizantes que acompañaron con entusiasmo, dándole un marco especial a una jornada donde el fútbol volvió a unir a las comunidades del departamento.

FRANCISCO BAQUERA

El intendente local, Francisco "Pancho" Baquera, acompañó la jornada junto a sus pares y comisionados municipales de la región. Durante el encuentro, se destacó la importancia de trabajar unidos para que los jóvenes cuenten con más espacios de contención, salud y crecimiento.

"Quiero expresar un especial agradecimiento al Gobierno Provincial por el apoyo brindado para hacer realidad este evento. Este trabajo en conjunto permite seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo en cada una de nuestras localidades", sostuvo el jefe comunal.

Finalmente, felicitó al seleccionado de Santa Clara por consagrarse campeón y reconoció a todos los equipos participantes por el respeto y el gran espíritu deportivo que demostraron en la cancha. "El objetivo es seguir apostando por nuestra juventud", arengó.

Desde la Dirección de Deportes de Palma Sola también expresaron su agradecimiento a los intendentes y comisionados, a la organización y a cada una de las localidades por el acompañamiento a sus equipos, destacando el trabajo conjunto que hizo posible una nueva edición del tradicional certamen.

También se destacó la labor articulada entre las gestiones locales para sostener espacios de competencia y encuentro regional junto al acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que permitió fortalecer los vínculos entre las comunidades y promover la integración a través del deporte.

La participación de las delegaciones de El Talar, El Fuerte, El Piquete, Santa Clara, Vinalito y el anfitrión Palma Sola fue el resultado del trabajo conjunto entre las áreas de deportes, con un resultado más exitoso.