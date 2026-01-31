Israel bombardeó Gaza y dejó al menos 26 muertos

La Fuerza Aérea de Israel lanzó durante la madrugada de este sábado una violenta ofensiva sobre la Franja de Gaza que dejó al menos 26 personas muertas, entre ellas seis menores de edad, según informaron fuentes médicas y autoridades locales. Los bombardeos impactaron en zonas densamente pobladas y marcaron una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del alto el fuego.

¿Dónde se produjeron los bombardeos en Gaza?

Los ataques alcanzaron edificios residenciales y campamentos de desplazados en distintos puntos del territorio, entre ellos la zona de Al Mawasi y sectores del oeste de Jan Yunis, donde se registró la destrucción total de refugios precarios.

¿Cuántas víctimas dejó la ofensiva israelí?

De acuerdo a los reportes oficiales, al menos 26 personas murieron como consecuencia de los bombardeos, seis de ellas niños. Con estas nuevas víctimas, la cifra de fallecidos desde el establecimiento de la tregua superó los 510.

¿Cómo justificó Israel la ofensiva militar?

El gobierno israelí sostuvo que el despliegue militar respondió a presuntas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás, argumento que fue reiterado tras los ataques.

¿Cuál fue el impacto humanitario de los ataques?

El impacto de los misiles en zonas ocupadas por civiles desplazados generó una fuerte conmoción internacional. Las imágenes difundidas tras el bombardeo muestran a equipos de rescate trabajando entre los escombros y a familias que perdieron sus refugios.

¿Está en riesgo la continuidad del alto el fuego?

La nueva escalada de violencia pone en duda la continuidad de la tregua, mientras los centros de salud de la Franja de Gaza continúan recibiendo víctimas y la crisis humanitaria se profundiza.