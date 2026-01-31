22°
Agrupación Gaucha “Coronel Manuel Eduardo Arias”
Humahuaca
PALPALÁ
alto comedero
básquet
LIBERTADOR
PRIMERA NACIONAL
Gendarmería Nacional
AUTOMOVISLISMO
Partido Justicialista
Municipios

Humahuaca es la Capital nacional de los compadres

El festejo en la Ciudad Histórica es el más convocante de la región en el marco del Alborozo.

Sabado, 31 de enero de 2026 00:00
FESTEJO | PANIAGUA, CLAUDIO MAMANI, PICO Y BRUNO BERNECHEA, JONATHAN CAMACHO, MIGUEL BARBOZA Y GONZA FERNÁNDEZ.

La próxima semana en el marco del Alborozo Humahuaqueño se producirá una celebración tradicional que el año pasado trascendió la provincia y en el país, por las características que tuvo: la gran convocatoria y la revalorización de las tradiciones.

El 5 de febrero se celebrará el Jueves de compadres desde las 10 detrás del monumento a la Independencia, después del recibimiento a los compadres se chayará el mojón, y se compartirá un exquisito almuerzo regional que será asentado con chicha y saratoga.

Alrededor del mediodía los compadres descenderán por el monumento hasta la explanada donde la intendente Karina Paniagua los recibirá y los chayará con talco, papel picado y serpentina.

Desde allí proseguirán por las calles del pueblo hasta el polideportivo "Coronel Arias" donde habrá un espectáculo folclórico y bailable hasta el anochecer. En el transcurso se habilitará una feria gastronómica a cargo de las comparsas y habrá degustación y venta de cervezas artesanales: Don Birro, Sara Sisa y La jujeñita.

La Comisión de compadres, quiere posicionar a Humahuaca como Capital nacional de los compadres, y con ese objetivo es que recurrió por apoyo a la intendente Karina Paniagua y al Concejo Deliberante para lograr un marco legal e institucional de la festividad.

Además se consiguió que hoteleros y gastronómicos ofrezcan a los compadres visitantes desde esa jornada y hasta el domingo, un descuento entre un 25 y 35%. Empresas de transporte también se sumarían a la propuesta.

"Estamos trabajando y cubriendo todas las aristas posibles para que los compadres de la provincia se concentren en Humahuaca y celebren a lo grande su día, porque nosotros no somos 'caimas' como dicen por ahí", expresó Claudio Mamani, miembro de la comisión.

Junto a él en la comisión están Matías Galean, Alejandro Gutiérrez, Rolando Zambrano, César Mamani, Marcelo Cáceres, Rodrigo Díaz, Elbio Subelza, Alexis Bolívar, Daniel Mamani, Yamil Tactaca, Ramón Sosa, Rubén Carrillo y Enrique Albornoz.

Ayer junto a la intendente, "Pico" y Bruno Bernechea, y Miguel Barboza (de la cerveza La jujeñita), Jonathan Camacho (Don Birro) y Marco Velásquez (Sara Sisa), Mamani presentó en esta ciudad a Humahuaca: Capital nacional de los compadres, anticipando que será una celebración inolvidable la del próximo jueves en la Ciudad Histórica.

 

