Gran marco en Encuentro del Verano On 2026

El Parque Urbano y Deportivo de Alto Comedero se convirtió en el epicentro de la recreación provincial al recibir el Encuentro de Colonias de Vacaciones, en el marco del programa "Verano On". La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Deportes de Jujuy, busca promover hábitos saludables y el bienestar comunitario a través de actividades gratuitas para todas las edades.

Durante la jornada, cientos de niños y niñas de diferentes Colonias de Vacaciones disfrutaron de una serie de actividades deportivas y de recreación en las modernas instalaciones del renovado parque.

El secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, destacó el impacto territorial que tuvo el programa durante el primer mes del año "venimos trabajando todo enero con una agenda cargada de alternativas. Hemos visitado más de 25 ciudades, entregando elementos deportivos y brindando capacitaciones para fortalecer el rol de los profesores en cada localidad".

Calvetti subrayó que el éxito de la convocatoria radicó en el trabajo interdisciplinario, mencionando el apoyo de áreas como Desarrollo Humano, el Consejo de la Mujer y el Poder Legislativo, representado en esta ocasión por el diputado Adriano Morone "el objetivo es hacer crecer estos espacios que integran la salud física con el desarrollo cognitivo y social".

La jornada contó con Mariana Prone, consultora de paisajismo y miembro de la World Urban Parks. Posee una vasta trayectoria en la gestión de parques en Salta y Latinoamérica, elogió las instalaciones de Alto Comedero y enfatizó el valor social de estos predios.

"Lo importante de los parques es que aquí creamos comunidad. El patrimonio natural y la estructura de este lugar son fantásticos, pero el verdadero valor surge cuando el vecino se apropia del espacio para generar momentos de felicidad", expresó.

Asimismo, la autora del libro "Yo soy el parque" hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana en el mantenimiento de la infraestructura pública "el cuidado no depende solo del personal de mantenimiento o del municipio; está en manos de todos", finalizó.