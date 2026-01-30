"Tuvimos algunos errores que derivaron en la derrota"

Boca sufrió de gran manera y perdió 2 a 1 en su visita a Estudiantes en La Plata, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. Luego de la derrota en el estadio "Uno" habló Claudio Úbeda, que se lamentó por los errores que les costaron caro al "xeneize" y apuntó a poder contar lo antes posibles tanto con Santiago Ascacíbar como con Ángel Romero, las dos caras nuevas en su plantel.

"Los primeros 25 minutos tuvimos más control de juego y en la etapa final demostramos carácter para ir a buscar el partido y poder empatarlo. Lamentablemente no lo logramos. Tuvimos más posesión pero el fútbol no te permite cometer errores y tuvimos algunos errores que nos derivaron en la derrota. Trabajar lo trabajamos, tenemos como virtud el juego ofensivo aéreo y de la misma manera trabajamos la faceta defensiva. A veces son virtudes del rival o errores que cometemos nosotros", inició el Sifón.

"Creo que después del primer gol hubo algunos momentos que el equipo estuvo con las ansías de buscar el empate, un poco de descontrol y eso quizás provocó lo que se vio. Con respecto a los chicos, entraron bien todos. Inyectaron cosas positivas", agregó destacando los ingresos de Gelini y Aranda.

"Ojalá haya sido solo un mal partido. La diferencia en los goles de Estudiantes fue eso. El fútbol es o virtud del rival que hace una jugada extraordinaria o errores propios, y creo que los errores los cometimos y a cause de eso vinieron los goles", apuntó respecto a las costosas desatenciones defensivas.

Respecto a los refuerzos, el mandamás del "xeneize" apuntó a la posiblidad de pronto poder contar con Santiago Ascacíbar y en particular con Ángel Romero, al sufrir la pérdida de sus otras cuatro opciones en el centro de su frente de ataque: "Ojalá Ángel pueda estar lo más pronto posible, estuvo dos entrenamientos con nosotros hasta ahora y esperemos que se pueda poner rápido a punto para poderlo usar y tenerlo presente. Ojalá sea para el próximo partido. Tanto él como Santiago esperamos poder contar con los dos para el próximo partido".