El Gobierno anunció restricciones migratorias a funcionarios venezolanos

El Gobierno argentino anunció este sábado una serie de restricciones migratorias dirigidas a funcionarios venezolanos vinculados a Nicolás Maduro, tras el operativo bélica de Estados Unidos, que tuvo como objetivo la captura del dictador.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó la medida oficial en su cuenta de X. “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al gobierno de Maduro”, expresó.

De acuerdo con lo informado por el ministro coordinador, la disposición alcanza a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al gobierno venezolano y a aquellas personas sancionadas por Estados Unidos, entre otros perfiles específicos.

Adorni precisó que la nueva política busca impedir que quienes han tenido una participación activa en el gobierno de Maduro encuentren en Argentina un destino seguro. “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, afirmó, reforzando el mensaje de exclusión hacia los colaboradores directos e indirectos del mandatario venezolano.

La decisión del Ejecutivo argentino se enmarca en el contexto de la crisis política y humanitaria que atraviesa Venezuela, y responde a la reciente ofensiva militar norteamericana para capturar a Maduro.

Anteriormente, el gobierno de Javier Milei había manifestado públicamente su firme respaldo a la intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano. En un comunicado oficial difundido por la Cancillería, el Poder Ejecutivo de Argentina calificó el accionar de Washington como una medida “necesaria” frente a la estructura criminal que, según el gobierno argentino, operaba en la región.

El documento técnico, emitido por el Palacio San Martín, subrayó el reconocimiento a la gestión de la Casa Blanca ante la escalada del conflicto en el país caribeño. “El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela”, señala el comunicado replicado masivamente en plataformas digitales y difundido por el canciller Pablo Quirno.

El texto oficial especifica que la intervención militar encabezada por Estados Unidos resultó en la detención de Nicolás Maduro, a quien el Gobierno argentino definió como “líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto”.

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura fue difundida este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. En la fotografía, Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un conjunto de mono gris, usando gafas de protección y audífonos protectores, mientras sostiene una botella de agua en las manos.