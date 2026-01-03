Se vienen las colonias en Deportivo Luján

Continúan abiertas las inscripciones para chicos de ambos sexos, de 3 a 13 años, que deseen ser parte de las colonias de vacaciones 2026 de Club Deportivo Luján. Con diversas actividades para divertirse, compartir y pasar días de pura alegría, la entidad "granate" remarcó que comenzarán el próximo lunes en instalaciones del calle Tumusla y finalizarán el 5 de febrero próximo.

La cita será de lunes a viernes de 8.30 a 12, incluyendo clases de natación, uso de pileta, juegos deportivos y recreativos.

También se aclaró que no se suspende por lluvia, ya que el club posee una cancha de básquet techada y que podrá ser utilizada para la ocasión si es necesario.

Los requisitos de inscripción son fotocopia de DNI y electrocardiograma.

Los interesados pueden anotarse de 17.30 a 21 en la secretaría del club, ubicado en calle Tumusla 883.

Para mayor información se pueden comunicar por Whatsapp únicamente al 388-3420683.

Vale recordar que la puesta en marcha de las colonias es un trabajo articulado que lleva al menos un mes de diagramación para no dejar ningún cabo suelto. Con la presencia de Hugo Peñaloza, presidente del "granate", miembros de la comisión directiva y profesores se fue elaborando las acciones deportivas-recreativas a desarrollar durante este mes.

Se remarcó que habrá diversas actividades para los chicos y que se hará uso de la pileta en la que se incluirá clases de natación para todos los asistentes, con profesores especializados y también con la presencia de los salvavidas del natatorio.

Precisamente en el "César Calliope" se llevaron a cabo diferentes trabajos de refacciones y mejoramiento para que luzca a pleno desde el lunes.

"Estamos listos y sólo esperamos que llegue el lunes", sostuvo Peñaloza.