21°
3 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

conflictos laborales
ablacion
salud mental
Bàrcena
Investigación
Villa María
Transporte Alternativo
PALPALÁ
Cuyaya
Tilcara
conflictos laborales
ablacion
salud mental
Bàrcena
Investigación
Villa María
Transporte Alternativo
PALPALÁ
Cuyaya
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Se sumó Jaramillo a un Atlético San Pedro reforzado

El Club Atlético San Pedro reforzó su plantel con las incorporaciones de Facundo Jaramillo (Sportivo Pocitos) y Rodrigo "Flecha" Velázquez (Gimnasia de Jujuy) de cara a un trascendental compromiso de semifinales ante Talleres de Perico del Torneo Regional, a jugarse mañana la ida a las 18 en el "Plinio Zabala". El defensor y el volante ofensivo se acoplaron a la llegada de Agustín Durán y Ulises Virreyra, provenientes de Altos Hornos Zapla.

Sabado, 03 de enero de 2026 00:00

En declaraciones, Jaramillo manifestó que "ni bien llegué, me sumé a los entrenamientos con la ilusión de aportar mi granito de arena desde donde me toque para poder cumplir el objetivo. Vengo de Pocitos que venimos de quedar afuera en la fase anterior justamente con este gran plantel que tiene buenos jugadores. Cuando me habló el profe (Carlos Morales Santos) me dijo que me tenía en cuenta y que me quería tener y eso fue muy importante porque para todo jugador, es lindo pelear un ascenso así que vengo a aportar para eso".

En otro tramo el zaguero central recordó que "el año pasado me tocó pelear el ascenso con Pocitos y es lindo, pero pasa rápido, por eso hay que tratar de estar concentrado y dar lo mejor posible en cada entrenamiento. Después quedar eliminados tuve un par de entrenamientos particulares y veremos como llegamos, me siento bien y se nota que San Pedro tiene un buen grupo, así que estoy adaptándome", sintetizó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD