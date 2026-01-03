Miramón regresa al "lobo" platense

La dirigencia del "lobo" aceleró las negociaciones en los últimos días y logró destrabar la operación luego de que la propuesta presentada fuera aceptada por el club francés. De esta manera, Miramón regresará a la institución que lo formó a poco más de dos años de haber sido transferido al Lille.

El acuerdo contempla una cesión con cargo hasta diciembre de 2026 y una cláusula vinculada a la cantidad de partidos disputados durante la temporada.

En caso de que el mediocampista juegue el 50 por ciento o menos de los encuentros, Gimnasia deberá abonar un monto adicional previamente establecido. Si alcanza el 70 por ciento o más de participación, ese pago quedará sin efecto.

Miramón tuvo recientemente un paso a préstamo por Boca, donde no logró continuidad y sumó pocos minutos. Su predisposición para regresar a Gimnasia fue un factor clave para que las charlas avanzaran.