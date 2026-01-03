21°
3 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

conflictos laborales
ablacion
salud mental
Bàrcena
Investigación
Villa María
Transporte Alternativo
PALPALÁ
Cuyaya
Tilcara
conflictos laborales
ablacion
salud mental
Bàrcena
Investigación
Villa María
Transporte Alternativo
PALPALÁ
Cuyaya
Tilcara

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1530.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Julio Suárez, el deportista del año en San Pedro

Se distinguieron a los destacados del 2025 en la Casa de la Cultura. Asistió el secretario de Deportes, Luis Calvetti.

Sabado, 03 de enero de 2026 00:00

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, junto a los periodistas deportivos del Ramal, llevó adelante con total éxito una nueva edición de los Reconocimientos Deportivos, una ceremonia destinada a homenajear a los grandes protagonistas del deporte local por su destacado desempeño durante el año 2025.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de la Cultura y fue encabezado por el intendente Julio Bravo, acompañado por el secretario de Deportes de la Provincia, Luis Calvetti; el coordinado provincial de Copa Jujuy, Pedro Ruiz; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Castro; el secretario de Desarrollo Humano, Ariel Bravo; el Secretario de Modernización, Danilo Montanari; la diputada provincial Gisel Bravo; los concejales Gabriel Rocha y Juan Pablo Baigorria Dalal; además de funcionarios del gabinete municipal, referentes del deporte sampedreño y de la región, como así también familiares y amigos de los nominados.

En la oportunidad, Julio Suárez fue distinguido como Deportista del Año, tras un intenso calendario de competencias en moto de agua, representando a San Pedro de Jujuy en el ámbito nacional e internacional con grandes resultados.

Asimismo, se reconoció a cientos de atletas de diversas disciplinas, quienes a lo largo de la temporada demostraron esfuerzo, compromiso y vocación deportiva, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del deporte en la ciudad.

Al culminar la propuesta, también se realizó la entrega de certificados honoríficos a los periodistas deportivos, en reconocimiento a su labor, compromiso y aporte permanente a la difusión y promoción del deporte.

Este encuentro, afirmaron los organizadores, reafirma el compromiso de la gestión municipal con el desarrollo deportivo y el acompañamiento a quienes, con pasión y dedicación, posicionan a San Pedro de Jujuy como "Capital Provincial del Deporte".

Nuevamente el público dijo presente en un gran número acompañando a los premiados y sobre todo apoyando el esfuerzo que implica concretar una entrega de estas características, donde se mima al deportista.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD