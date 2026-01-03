Investigan las circunstancias en que se incendió la celda

El Ministerio Público de la Acusación informó que investiga las circunstancias en que se produjo el incendio en una celda de la Seccional 61°, que concluyó con la muerte de quien habría originado el fuego. Este lunes será la autopsia al cuerpo. Paralelamente, a raíz del mismo hecho, buscan determinar cómo fue el protocolo de actuación.

Cabe recordar que la semana pasada un hombre de 30 años, identificado como Ariel Vilte, fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública, y a los breves minutos de ingresar a una celda de la de sede policial del barrio El Chingo, provocó un incendió que le costó la vida tras permanecer cinco días hospitalizado.

Una fuente cercana a la investigación deslizó a este matutino que de la celda donde se encontraba Vilte, los investigadores secuestraron un encendedor y que el foco ígneo habría iniciado en un colchón.

El fiscal regional Guillermo Beler, ayer encabezó una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público de la Acusación ubicada en la avenida Urquiza del centro capitalino.

Allí, recordó que "esta persona (Vilte) entró privada de su libertad. Posterior a eso se lo ha requisado, se le ha sacado un cuchillo, tenía un arma blanca, que es lo que habían denunciado algunos vecinos anteriormente a que se lo aprehenda. Y bueno, llegamos al lamentable hecho de que una vez alojado en la celda de la Seccional 61° del barrio Chingo, se prendió fuego todas las cuestiones que estaban adentro, los colchones y demás".

"Se prendió fuego el cuerpo de esta persona que estaba alojada, quien es la víctima y llegó al hospital ese mismo día con el 80 por ciento de quemaduras en el cuerpo. Falleció el día 31 (de diciembre)", mencionó.

El fiscal dio a conocer que el próximo lunes a las 8.30 se realizará la autopsia y que ayer obtuvieron la historia clínica del hospital "Pablo Soria".

En ese sentido expresó que "lo hacemos porque entendemos que cada investigación tiene que ser exhaustiva, completa y prolija desde el Ministerio Público de la Acusación. En principio la autopsia es para determinar cuál fue la causa de muerte, que es la que aparentemente todos suponemos que puede haber sido y lo que nos informaron desde el hospital, pero para descartar cualquier otra cosa y poder darle esa tranquilidad a la familia de que de repente no hubo nada previo".

También indicó que a raíz del mismo hecho, se inició una investigación paralela "para determinar los protocolos de actuación y demás, que sea haya hecho todo en regla y también poder darle esa tranquilidad posteriormente a la familia".

En tal sentido, "lo que se ha producido fue el secuestro de los celulares, de todos los efectivos policiales, se ha producido el secuestro de cuartelero, del libro de guardias, de novedades de la seccional. En principio ellos no estarían prestando funciones, tengo entendido, pero tampoco somos nosotros quienes podemos determinar eso. Ellos dependen del Ministerio de Seguridad", finalizó Beller.