El Carnaval de Los Tekis confirmó el line up de Carnavalodromo 2026

La organización anunció oficialmente la realización del Carnavalodromo, el evento que se posicionó como la previa oficial del carnaval grande. El mismo se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero, desde el mediodía hasta las 19:00 horas. Según informaron, las entradas se adquieren por Ticketpass y se encuentra en la página oficial de Los Tekis, menores abonan a partir de los 12 años.

El primer día, el sábado 14 de febrero, la jornada presenta el inicio del carnaval, la bajada de los diablos y el desentierro, Los Tekis, tienen la tradición de bajar vestidos de diablos junto a su comparsa “No Somos Nada” y tocar para dar inicio a la celebración.



Despliegue técnico y música en vivo

Al igual que las noches principales en Ciudad Cultural, el Carnavalodromo cuenta con un gran despliegue técnico de escenario y sonido con la particularidad de:

• La Bajada de los Diablos: la tradicional bajada de diablos que antecede al desentierro.

• El Desentierro del Carnaval: El momento que da inicio al Carnaval.

Este evento es mucho más que una fiesta; es una celebración milenaria que iguala a la gente sin distinción, renovando año a año la singular tradición de Jujuy.

En cuanto al line up, las redes oficiales del carnaval confirmaron las actuaciones por día de la siguiente manera:

• Sábado 14: Los Tekis, Coroico, Maylú, Los Waynas, Cele Rodríguez y Dj Abril Agostini.

• Domingo 15: César y su grupo felicidad, Nombradores del Alba, Las 4 Cuerdas, Santiago cueto Trankastyle, Tupac 7, Grupo Albahaca, Rafa Verón y dj en vivo.

• Lunes 16: Ternura, Willy Campero, Tabaleros, Wara Calpanchay, Grupo Munay, Tabú, Chijra, y dj en vivo.

Las entradas se adquieren a través de la web oficial de Los Tekis: www.lostekis.com.ar.y en los puntos de venta físicos autorizados.

