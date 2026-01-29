27°
Sociedad

El Carnaval de Los Tekis confirmó el line up de Carnavalodromo 2026

Jueves, 29 de enero de 2026 10:00

La organización anunció oficialmente la realización del Carnavalodromo, el evento que se posicionó como la previa oficial del carnaval grande. El mismo se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero, desde el mediodía hasta las 19:00 horas. Según informaron, las entradas se adquieren por Ticketpass y se encuentra en la página oficial de Los Tekis, menores abonan a partir de los 12 años.
El primer día, el sábado 14 de febrero, la jornada presenta el inicio del carnaval, la bajada de los diablos y el desentierro, Los Tekis, tienen la tradición de bajar vestidos de diablos junto a su comparsa “No Somos Nada” y tocar para dar inicio a la celebración.


Despliegue técnico y música en vivo

Al igual que las noches principales en Ciudad Cultural, el Carnavalodromo cuenta con un gran despliegue técnico de escenario y sonido con la particularidad de:
• La Bajada de los Diablos: la tradicional bajada de diablos que antecede al desentierro.
• El Desentierro del Carnaval: El momento que da inicio al Carnaval.
Este evento es mucho más que una fiesta; es una celebración milenaria que iguala a la gente sin distinción, renovando año a año la singular tradición de Jujuy.
En cuanto al line up, las redes oficiales del carnaval confirmaron las actuaciones por día de la siguiente manera:
• Sábado 14: Los Tekis, Coroico, Maylú, Los Waynas, Cele Rodríguez y Dj Abril Agostini.
• Domingo 15: César y su grupo felicidad, Nombradores del Alba, Las 4 Cuerdas, Santiago cueto Trankastyle, Tupac 7, Grupo Albahaca, Rafa Verón y dj en vivo.
• Lunes 16: Ternura, Willy Campero, Tabaleros, Wara Calpanchay, Grupo Munay, Tabú, Chijra, y dj en vivo.
Las entradas se adquieren a través de la web oficial de Los Tekis: www.lostekis.com.ar.y en los puntos de venta físicos autorizados.

Redes oficiales:
Instagram: Los Tekis
Carnaval de Los Tekis
Facebook Los Tekis
Carnaval de Los Tekis
TikTok Los Tekis
Carnaval de Los Tekis
X Los Tekis
Carnaval de Los Tekis

