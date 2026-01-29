Triste adiós a un grande

Martín Subirats enlutó al automovilismo jujeño en particular y el deporte en general. El excomisario técnico falleció hace un día y dejó un hondo pesar en todas las personas que lo conocieron por su hombría de bien y la pasión que supo transmitir por los "fierros".

"El Carmen Motor's club y toda la familia del automovilismo lamenta el fallecimiento del señor Martín Subirats quien se desempeñó como Comisario Técnico e integrante de nuestra Comisión Directiva", reza el comunicado de la entidad que nuclea a todos los amantes del deporte "tuerca".

Agregaron "se nos fue un gran piloto, mecánico, pero sobre todo una gran persona en todo sentido. Te vamos a recordar con esa buena predisposición hacia todos enseñando a cada piloto que llegaba hasta vos para que le dejes algún consejo".

Por último, se lo despidió a Martín Subirats con un "gracias por todo Martín, el automovilismo te recordará siempre".