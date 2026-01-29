22°
Deportes

River fue contundente y se impuso ante Gimnasia LP

Con dos gritos de "Juanfer" Quintero", el "millonario" sumó tres puntos y sigue en lo más alto. El equipo del "Muñeco" Marcelo Gallardo fue un justo ganador, tuvo pasajes de buen fútbol.

Jueves, 29 de enero de 2026 00:00

River Plate puso segunda. Anoche le ganó a Gimnasia por 2 a 0 en el estadio "Monumental" por la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026 con el control de Pablo Dóvalo.

Mientras el "millonario" dominaba al "lobo" platense, se anunciaba que Marcelo Gallardo tendrá un nuevo refuerzo, ya que Kendry Páez, el ecuatoriano de 18 años, se suma a préstamo desde Chelsea, club dueño de su pase.

El "millonario" alcanzó la punta del grupo B, con seis unidades y la valla invicta, mientras que el equipo que dirige Fernando Zaniratto es séptimo, con tres puntos al haber vencido a Racing en su debut.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán visitar a Rosario Central, el domingo primero de febrero a las 21.30, mientras que el "lobo" será local de Aldosivi, el lunes 2 a partir de las 17.30.

La primera llegada del partido fue de River, a los siete minutos, con un remate de primera del lateral Matías Viña desde dentro del área, que se fue alto ante un rival que a los 13 se quedo con un hombre menos por la expulsión de Manuel Panaro.

River tuvo la pelota, pero no encontraba espacios, hasta que "Juanfer" Quintero tuvo un tiro libre, ejecutó fuerte y la bocha entró rozando el palo derecho de Insfrán para el 1-0.

River aumentó la ventaja en la primera llegada de peligro del segundo tiempo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Quintero aprovechó un centro rasante desde la izquierda, llegó por el segundo palo y remató de primera, con un disparo seco que entró bajo, por el palo izquierdo de Insfrán.

El equipo de Marcelo Gallardo terminó el partido con 10 futbolistas, al igual que su rival, debido a la doble amonestación sufrida por Matías Viña, en su segundo partido como jugador del "millonario".

Gimnasia no tuvo jugadas de peligro hasta los 22 minutos, mediante un tiro libre al segundo palo que fue rematado de volea por el lateral Alexis Steimbach, cuyo disparo potente pasó cerca del poste derecho del guardameta Santiago Beltrán.

El local ganó con justicia.

 

