Jujuy Básquet busca recuperarse en Santa Fe

Jujuy Básquet visita al necesitado Colón en Santa Fe esta noche desde las 21 en partido correspondiente a la fecha 19 de Conferencia Norte de LaLiga Argentina. Las acciones serán controladas por Roberto Smith, primer juez, Rodrigo Reyes Borras, segundo juez, y Marcelo Patriglia el Comisionado Técnico.

El equipo de Guillermo Tasso está obligado a ganar para sostener ese 50 por ciento de efectividad que tiene en la tabla de posiciones de la zona, ya que el palmarés hasta ahora fue parejo, alternando victorias y derrotas.

Y como normalmente se dice en el deporte, lo que se pierde de local, lo debe ganar de visitante, y los "cóndores" tuvieron hasta el momento, en esa seguidilla de cinco fechas consecutivas en casa tres victorias y dos derrotas.

Claro que la tiene complicada, porque al frente el "sabalero" necesita comenzar a repuntar para escapar a la zona de descenso, hasta el momento marcha último y por lo observado en el partido de ida jugado en el estadio "Federación", tiene un elenco como para estar mejor.

Pero los jujeños deben seguir trabajando para continuar mejorando, hasta el momento lo logró la regularidad en su juego, porque en algunos pasajes tiene momentos altos, de mucho volumen y en otro muestra una cara totalmente diferente.

Con una defensa endeble, que lo paga con muchos puntos en contra, porque hasta llegó a estar 19, 20 abajo en algunos partidos, no logra cortar con esas sequías que después en el final terminan pasando factura. Lo mismo que el pobre porcentaje de efectividad en los lanzamientos libres. Son puntos que hacen la diferencia.

Será un buen momento para volver a la victoria y después comenzar a pensar en el segundo juego de visitante, será el sábado ante Santa Paula en Gálvez, también desde las 21, equipo que marcha en el cuarto lugar y tuvo un buen inicio en la segunda parte de la temporada.