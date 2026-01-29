Hoy comienza el "Carnaval de Newcom" en Palpalá. Serán dos jornadas, hoy y mañana de 9 a 22, horario corrido, en el estadio Olímpico con ingreso libre y gratuitos para todos los aficionados. Esta es otra de las propuestas que ofrece la Municipalidad de Palpalá para toda la comunidad como lo es el "Torneo Provincial de Newcom" en homenaje a Viviana Flores, exagente municipal de la ciudad siderúrgica que falleció hace poco tiempo y quién promovía este tipo de actividades para los adultos de Palpalá y de diferentes departamentos de la provincia.

Entonces desde la Dirección de Deportes ya adelantaron que participarán 14 equipos locales y equipos invitados como ser de El Carmen, Palpalá, San Salvador, Alto Comedero, San Pedro, Metán (Salta), Abra Pampa, Yala, entre otros departamentos. Teniendo en cuenta que la actividad tendrá un ingreso con entrada libre y gratuita para cada uno de los partidos. Los interesados para cualquier información de lo que será esta nueva edición del "Carnaval del Newcom" podrán consultar comunicarse al número 388-5710321.

Durante el año diferentes opciones se ofrecen para los adultos mayores de Palpalá y en esta oportunidad se busca darle un aliciente más para que puedan compartir y confraternizar con jugadores y jugadoras de otros equipos. Sabiendo que la recreación es fundamental para el desarrollo y la convivencia en la adultez.

Además está alternativa conlleva un montón de factores que influyen en la salud y bienestar para las personas que ya abandonan su rutina de trabajo y aquí encuentran un momento de diversión que los impulso a seguir con el movimiento y la recreación. Serán dos jornadas de entretenimiento pleno porque además de conservar el espíritu deportivo se prioriza el cuidado en diferentes áreas del ejecutivo que estarán abocadas a la organización para poder albergar y contener a las delegaciones que se sumen a participar en Palpalá.

El crecimiento de la práctica del newcom sorprende cada vez más y genera entusiasmo en cada encuentro que se realiza durante el año y este no será la excepción para poner en marcha la temporada 2026 que espera tener mayor cantidad de adeptos. De esa manera en la ciudad siderúrgica se promueven las actividades saludables y un bienestar para los adultos que en muchos casos lo toman como un espacio de dispersión de la rutina semanal o bien en otros luego de muchos años de trabajo y ya disfrutando de la merecida jubilación.