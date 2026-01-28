Detuvieron al hombre buscado por incendiar la casa de su expareja

Tras una intensa búsqueda de 11 días, efectivos de la División Capturas de la Brigada de Investigaciones lograron detener en la madrugada de hoy, 28 de enero, a un hombre de 33 años imputado por un grave ataque de violencia de género en el asentamiento Alto Verde (barrio Camo Verde).

Cabe recordar que el pasado 16 de enero el agresor ingresó a la vivienda de su expareja y provocó un incendio intencional que dejó a la mujer sin pertenencias. El hombre se dio a la fuga. Al día siguiente el Juzgado libró la orden de detención, allanamiento y secuestro tras la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Se supo que esta mañana tras tareas de rastrillaje y vigilancia, la policía logró capturar al sujeto.

El detenido ya se encuentra a disposición de la Justicia. La jueza María Emilia Curten Haquim, fiscal especializada en Violencia de Género, es quien lidera el proceso.

En las próximas horas el detenido conocerá formalmente las causas en su contra y la fiscalía solicitará que el hombre permanezca en prisión durante el proceso para garantizar la seguridad de la víctima y evitar riesgos de fuga.