Reflexiones en la Novena por Virgen de la Candelaria

De acuerdo a lo programado, diariamente se reza la Novena y se realizan las celebraciones previstas en el programa de honras a la Virgen de la Candelaria, patrona de la Prelatura de Humahuaca, a quien se agradecerá el próximo lunes.

A las 7, 9 y 18.30 se reza la Novena; a las 7.30, 9.30 y 19 se oficia la Santa Misa; al mediodía es el rezo del Angelus; desde las 16 la Novena de los Niños; y desde las 20.30 la Novena de los Jóvenes.

La reflexión de hoy es "María consuelo de los tristes", se bendecirán fotografías de difuntos y se pedirá por las parroquias de La Quiaca, Yavi y Santa Catalina. Las intenciones de la mañana son por las comunidades de Chorrillos, Churcal y Hornaditas, y en la tarde por los agricultores y comerciantes.

El 30 a las 19 finalizará la Novena de los Jóvenes y en la misa las intenciones serán por las instituciones educativas y la juventud. El 31 a las 10 se realizarán bautismos; a las 16 la Novena de los Niños será en la capilla del barrio Santa Rosa; y a las 20 en el Complejo juvenil la Serenata a la Virgen de la Candelaria.

El 1 de febrero será la celebración de la luz y la bendición de las candelas en las misas; el 2 solemnidad a la Virgen, a las 5, 6.30 y 7.30 habrá misas, a las 9 acto protocolar, 9.30 en el monumento la solemne eucaristía y desde las 15 procesión con la patrona.