Matías Clapier y la ilusión de dar pelea

Matías Clapier se instala en La Plata. El piloto jujeño debuta en el "Roberto Mouras" el fin de semana en la Clase 2 de la temporada 2026 del Turismo Pista con el objetivo "de llegar a fin de año con chances de pelear el campeonato", anunció.

Será un calendario más, ya que el corredor de San Salvador viene de una temporada muy buena en la que "la vara quedó alta", por los resultados, por haber ganado su primera competencia y sobre todo "tengo la confianza suficiente que ya pasó el periodo de adaptación".

Por eso el trabajo de pretemporada fue "como un profesional, junto a un preparador físico, Federico Flores, Claudia una coaching ontológica, hicimos un gran trabajo en el gimnasio, estoy listo para salir a la pista", sostuvo agregando "es la primera vez que voy con un estado físico infernal, se hizo un trabajo a conciencia".

Para este año, Clapier comienza con equipo nuevo "vamos a manejar un Volkswagen Up, estamos bajo otra estructura que es Robledo Competición de Marcos Juárez, gente que se interesó por mí, me abrió las puertas, me llamaron, la verdad que muy agradecidos".

El resto es el mismo grupo con el cual venía trabajando "seguimos con Sebastián Letera motorista, Pablo Teres en amortiguadores y el ingeniero Juan Lardizabal".

El jujeño sabe que es un calendario largo "las expectativas son muy altas, hicimos base de un año de pagar derecho de piso, conocer circuitos, de estar en la categoría Clase 2, este año es para sumar puntos y estar siempre adelante, llegar a fin de año y pelear el campeonato", explicó Matías Clapier que conoce a la perfección la pista de La Plata "es un circuito rápido, el año pasado salí décimo luego de largar 14 en la final, este año tenemos más expectativas porque voy en un auto que no está en periodo de desarrollo como el del año pasado, este ya tiene sus carreras".

El "volante" está enfocado en el fin de semana "hoy comenzamos a tener contacto con el auto, el viernes son las primeras pruebas, esperamos tener buenos tiempos, estará lloviendo hasta el jueves, pero el fin de semana tendremos un clima seco y con mucho calor", avizoró.

Será ir carrera a carrera "no debemos apresurarnos, mantener la calma, cuidar el auto, mantenernos en los puestos de puntos, todo suma y vamos con esa meta", recalcó ante El Tribuno de Jujuy.

Por último, agradeció a toda la gente que lo acompaña "a mi grupo de sponsor, a mi esposa, mi padre, mi familia, amigos y toda la gente de Jujuy como siempre que están pendientes de mi trabajo, hacer la temporada del Turismo Pista tiene sus costos y cada uno aporta lo suyo para que pueda llevar con orgullo la bandera de Jujuy", finalizó Matías Clapier que está listo para debutar en La Plata.