Martos: "Hacer un mejor trabajo del que ya hicimos"

Redoblar los esfuerzos, fue la frase replicada por Martín Martos en la charla con el diario El Tribuno de Jujuy. El flamante técnico de Altos Hornos Zapla confirmó que el lunes 2, miércoles 4 y viernes 6 de febrero a las 16 en el estadio "Emilio Fabrizzi" comenzarán las pruebas de jugadores en vistas al Anual de la Liga Jujeña de Fútbol. Y adelantó que en plena confección de su cuerpo técnico, que también cuidará la base diezmada del plantel "merengue" pero en pleno rearmado evalúan la llegada de hombres de experiencia.

El salteño de entrada explicó que "con mucha ilusión y contento por volver a Zapla, sabiendo de que es otro desafío, en cual tenemos que estar más que a la altura, necesitamos hacer un mejor trabajo del que ya hicimos, redoblar los esfuerzos, ese es el objetivo. El camino será duro porque hay competencia como Liga Jujeña, Copa Jujuy, tal vez Copa Federación donde tenemos que sacar buenos resultados y llegar de la mejor manera a lo que puede ser el Regional. Estoy feliz por el recibimiento y volver a estar en Zapla donde estuve 2 años con lindos momentos, más allá de que no se haya conseguido ese objetivo tan ansiado por todos que es el ascenso al Federal A", agregando que "hablar de espina, es quedarnos en el pasado, pero si tenemos que trabajar para conseguir ese objetivo, Zapla y Jujuy se merece un equipo en el Federal A. Vamos a hacer hasta lo imposible para que eso se de, esto es fútbol y hay muchos factores que influyen, pero trabajando tenés más chances. Hubiese sido lindo poder conseguirlo, estuvimos muy cerca, pero hay que pensar en lo que viene", adelantó.

Reconoció que "soy cabulero, y eso hablaba con mi señora por las segundas vueltas, pero cambiaré las cábalas y buscaré nuevas, pero más allá de cábalas está el trabajo. En su momento se lo hizo por eso se dio este regreso. Por eso la dirigencia y los que se van a incorporar, hay que a abrir las puertas para los que deseen colaborar en todos sentido, no sólo económico, mientras más seamos mucho mejor. Hay gente que quiere estar y estoy contento, la gente me lo hizo sentir y es un reto importante para devolver esa confianza".

Al final aclaró que "en jugadores el club quedó diezmado (Durán, Ávila, Marcial, Aquino, Condorí, Solís) con respecto al Regional y en relación a la primera vez que vine. Hoy a los chicos de inferiores también hay que sumarle gente de experiencia y jerarquía para potenciar y mejorar sus habilidades. Aquí es importante el apoyo de la gente para ganar cosas grandes. Pedro Valdez sería mi preparador físico, pero tengo que definirlo, seguirá Mauricio Padilla como ayudante y Tejeda como entrenador de arqueros. El lunes inicia la prueba de jugadores, todo indica que el Apertura empieza a mediados de marzo".