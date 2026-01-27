Grúas San Blas refuerza su presencia en el NOA con maquinaria de última generación y fuerte apuesta al servicio

Con más de 40 años de trayectoria en el mercado argentino, Grúas San Blas continúa consolidándose como un actor clave en el sector de la maquinaria pesada, con fuerte presencia en minería, construcción, agroindustria, petróleo y obras viales. Así lo destacaron Juan Gustavo Brosio, gerente regional, y Esteban Churchich, director comercial de la empresa, durante un encuentro realizado en la provincia.

Trayectoria, marcas y alcance nacional

Potencia y tecnología | excavadora sany sy750H Pro.

“Grúas San Blas es una empresa con más de cuatro décadas de historia, orientada desde siempre a brindar soluciones integrales en maquinaria pesada para distintos rubros productivos”, explicó Brosio. En ese camino, la compañía se convirtió en representante de marcas de reconocimiento internacional, entre ellas SANY, de la cual posee la representación oficial en todo el país.

Por su parte, Churchich remarcó que San Blas es, ante todo, “una empresa de servicio”. “A partir del servicio hacemos la venta. Si no atendemos al cliente, no hay venta posible”, sostuvo.

Actualmente, la empresa cuenta con 14 sucursales en Argentina, un plantel de 550 personas, de las cuales el 60% son técnicos y mecánicos, y una cobertura territorial organizada en seis grandes regiones: NOA, Cuyo, Centro, NEA, Buenos Aires y Patagonia, incluyendo bases estratégicas como Añelo y Centenario en Vaca Muerta, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Esteban Churchich, dir comercial

Maquinaria de gran porte para minería y obras de alta exigencia

Durante el encuentro, Grúas San Blas presentó una amplia gama de equipos de gran porte, especialmente pensados para minería y construcción pesada. Entre ellos, se destacó una excavadora sobre orugas SANY de 75 toneladas, equipada con un balde de 4 metros cúbicos, un camión minero SKT 90 con capacidad de carga de 60 toneladas, una pala cargadora de 3 m³, una grúa todo terreno de 90 toneladas y una motoniveladora de gran porte, ideal para mantenimiento vial y obras públicas.

“La minería y la construcción requieren equipos robustos, confiables y preparados para trabajar en condiciones extremas”, señaló Brosio, quien subrayó que la empresa ofrece soluciones que van desde grúas camión hasta grúas todo terreno de gran capacidad, excavadoras mineras y equipos viales.

Calidad, tecnología y respaldo posventa

Juan Brosio, gerente regional

Respecto a la marca SANY, Brosio destacó sus estándares de producción: “Es una empresa privada de China, con más de 30 fábricas y presencia global. Su lema es ‘La calidad cambia el mundo’ y hoy se encuentra entre las principales marcas del mundo en ventas de maquinaria pesada”.

Las configuraciones que comercializa San Blas están pensadas para garantizar durabilidad, disponibilidad de repuestos y servicio técnico permanente, incorporando motores Cummins, transmisiones Allison o ZF, y configuraciones específicas para cada tipo de operación.

“El cliente no compra solo una máquina, compra la familia San Blas”, afirmó Brosio. “Eso garantiza una larga vida útil del equipo y un alto valor de reventa cuando llega el momento de la posventa”.

Servicio 24/7 para minería y petróleo

Churchich coincidió en que la minería y el petróleo son los sectores más exigentes. “El minero y el petrolero trabajan 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Las máquinas no pueden parar, y nosotros tampoco”, señaló.

Para responder a esa demanda, la empresa dispone de técnicos especializados que se trasladan directamente a los yacimientos, con camionetas preparadas para régimen minero, herramientas, comunicación radial y stock de repuestos. En muchos casos, se instalan contenedores con técnicos y piezas en sitio.

“Si nos llaman a las tres de la mañana, tenemos que estar. Y si hay que quedarse en el camino o en puntos estratégicos para cubrir varias minas en pocas horas, lo hacemos”, agregó.

Formación y proyección a futuro

Ambos directivos coincidieron en destacar la apuesta de la empresa por la capacitación como eje estratégico. Grúas San Blas cuenta con una Academia propia, donde se forman técnicos, mecánicos, operadores y equipos comerciales, con certificaciones avaladas por las fábricas.

“Los años de menor actividad nos sirvieron para fortalecernos y formarnos mejor”, explicó Churchich. “Estamos convencidos de que 2026 y 2027 serán años de fuerte crecimiento minero, y queremos estar preparados”.

Con una fuerte inversión en tecnología, capital humano y servicio, Grúas San Blas se posiciona como un socio estratégico para acompañar el desarrollo productivo y minero del NOA y de todo el país.