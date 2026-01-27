La histórica alianza en el básquet para mejorar la infraestructura de los clubes

La Confederación Argentina de Básquet y Flex Sport firmaron un acuerdo de patrocinio por cinco años que permitirá impulsar la mejora de la infraestructura deportiva en clubes y espacios de formación de todo el país. La alianza posiciona a la empresa como proveedor oficial de soluciones integrales de pisos deportivos homologados por FIBA para el básquet argentino.

En el marco de este convenio, Flex Sport acompañará el plan de desarrollo del Departamento de Infraestructura de la CAB, que desde hace años viene trabajando en la modernización de instalaciones deportivas priorizando estándares de seguridad, calidad de juego y durabilidad. La incorporación de pisos de última generación permitirá elevar las condiciones en las que entrenan y compiten miles de jugadores y jugadoras en todo el territorio nacional.

“Es algo buscado hace mucho tiempo. Hemos logrado poder hacer una alianza con una empresa con capitales argentinos. Yo creo que es algo muy importante a destacar, la disposición de una empresa para poder mejorar la infraestructura del básquet argentino. Fue una meta que hemos tenido desde la CAB, de poner en valor nuestro deporte y utilizar equipamiento deportivo internacional como es lo que nos brinda FlexSport”, explicó Diego Gestal, Director de Infraestructura de la Asociación de Clubes.

Y agregó: “FlexSport es el primer caso cerrado desde mi gestión y yo creo que es el camino a seguir de acá hacia adelante para mejorar la infraestructura argentina. Hay que potenciar lo que venimos haciendo, mejorar hacia adelante, seguir exigiendo de los clubes y manteniendo el mensaje claro que tenemos de no volvemos hacia atrás”.

Flex Sport es la empresa líder en construcción de pisos deportivos de alto rendimiento en Latinoamérica y el primer y único Partner oficial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en la región. Sus productos cuentan con los más altos estándares internacionales y han sido testeados en los laboratorios de FIBA, donde se evaluaron sus propiedades deportivas, de seguridad y resistencia. Como resultado, puede obtener homologaciones de distintas federaciones internacionales.

Cliff Poker, el presidente y fundador de Flex Sport y definió el acuerdo como “un antes y un después”. “Esta sociedad con la CAB y la ADC es acompañar al básquet argentino, mejorar la infraestructura y apoyar a nuestros deportistas”, se explayó. Su producto está, en Argentina, en clubes como Boca e Independiente de Oliva y en escenarios como el DAM de Zárate y el Superdomo de La Rioja mientras que llegó a cinco países y eventos como los Juegos Panamericanos y Sudamericanos. En el corto plazo, además, habrá una cancha en Arabia Saudita.

Gestal, también, dejó en claro la importancia de la infraestructura para la práctica del básquet: “Es un valor que deben tener los clubes adentro y hacia adelante. Tienen que entender de que invertir en infraestructura es invertir en futuro, en mejor calidad, mejorar el deporte, a los deportistas y que los torneos sean de mejor calidad, no solo en la parte deportiva, sino en la parte del producto que tenemos que vender”.

“La meta -continua- nuestra es poder levantar el nivel, mejorar en lo que es infraestructura para que nuestro deporte se posicione diferente a donde lo encontramos en el último tiempo y con un objetivo muy claro que es nivelar hacia arriba. Lo de atrás usarlo como ejemplo y pensar hacia futuro de que la Argentina tiene que estar en otra posición de infraestructura y no en el atraso que tenía hasta el momento”.

Poker, en continuidad de los que manifestó Gestal, dejó en claro que “hay mucho por hacer” porque “hace muchos años” no se dan “pasos tecnológicos” en el país. “Nuestros deportistas se merecen un espacio seguro, de alto performance y que realmente los clubes puedan hacer inversiones que valgan la pena, que duren por muchos años. Está todo por hacerse y se puede, especialmente con este tipo de alianza donde hacemos estas inversiones son viables para los clubes argentinos”.

Esta alianza fortalecerá el trabajo territorial y brindará herramientas concretas para mejorar sus instalaciones. Con esta cooperación, CAB y Flex Sport impulsan un proyecto a largo plazo que busca potenciar el crecimiento del básquet argentino, promover entornos deportivos más seguros y profesionalizar la infraestructura en todas las regiones del país.

La Confederación Argentina de Básquet y Flex Sport lanzaron el primer grupo del Club de Compra de Canchas de Básquet, lo que permitirá a las instituciones afiliadas acceder a la adquisición de pisos deportivos de madera con homologación FIBA a través de un grupo cerrado de compra conformado por 20 miembros.

El objetivo principal del proyecto es facilitar la mejora de la infraestructura deportiva del básquet argentino, promoviendo espacios adecuados para el desarrollo de la actividad en condiciones óptimas de calidad, seguridad y rendimiento.

Desde la CAB se impulsa de manera sostenida la profesionalización de las instalaciones deportivas, entendiendo que la infraestructura es un pilar fundamental para el crecimiento del deporte. En este marco, junto a Flex Sport, se acerca a las instituciones una solución que posibilita el acceso a canchas homologadas por FIBA en las mejores condiciones financieras disponibles en el país.



Funcionamiento



El sistema operará de la siguiente manera:

Cada mes, cada integrante del grupo abonará una cuota equivalente a 1/20 del valor total de una cancha.

Mensualmente, Flex Sport realizará la entrega de una cancha al adjudicatario correspondiente.

En el primer mes, la adjudicación se efectuará por sorteo.

En el segundo mes, la adjudicación se realizará mediante licitación, a través de ofertas de adelantamiento de cuotas.

Esta modalidad se repetirá de forma alternada hasta completar la adjudicación de las 20 canchas.

Características de las canchas



Las canchas a entregar serán pisos de madera DuraFlex con homologación FIBA Nivel 1, de medidas reglamentarias (32m x 19m). Cada instalación contará con un diseño personalizado de primer nivel, incorporando los colores e identidad de cada club en llaves, círculo central y perímetro, además de un logo central pintado de 25 m² y dos logos de 5 m² en cada cabecera.

El valor de la cancha incluye:

Materiales y mano de obra para la instalación.

Demarcación y diseño integral.

Asesoramiento para la construcción o adecuación de la base de hormigón.

Acompañamiento durante el desmontaje de la cancha existente, en caso de corresponder.

En representación de las instituciones participantes, la CAB será la encargada de supervisar y controlar el proceso de adjudicación, garantizando la transparencia y el correcto funcionamiento del Club de Compra.

Inscripción

La inscripción para integrar el primer grupo estará abierta a partir del 13 de enero de 2026. La primera adjudicación se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la inscripción del último integrante del grupo. Una vez completado el primer grupo, se habilitará la inscripción para los siguientes.

Para incorporarse al Club de Compra o solicitar mayor información, las instituciones interesadas podrán comunicarse con FLEX Sport a través del correo [email protected] o al teléfono +54 9 11 2239 4922.