Detienen a tres sujetos por robar materiales en una escuela

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 21 horas, en la Escuela N.° 14 “Juan Bautista Alberdi” ubicada sobre Avenida Almirante Brown, cuando vecinos alertaron al sistema 911 al observar a varios sujetos sacando y trasladando bolsas en un carro desde el interior del establecimiento educativo.

De manera inmediata, personal del GEM 3 (Grupo Especial Motorizado) se hizo presente en el lugar y, mediante el monitoreo de cámaras de seguridad, logró identificar y localizar a los sospechosos. Los efectivos interceptaron a dos hombres de 30 y 38 años en una gomería cercana, donde se encontraban debido a desperfectos mecánicos en la motocicleta y el carro utilizados para el traslado.

En el procedimiento se logró recuperar 10 bolsas de cemento, además del secuestro de la motocicleta y el carro empleados en el hecho.

Un giro en la investigación

Con el avance de la investigación y el análisis de videos aportados por vecinos, se descubrió que el sereno del establecimiento, de 22 años, habría presenciado el robo sin intervenir. En un primer momento, el mismo aseguró no haber escuchado ni visto nada, sin embargo, las filmaciones lo mostraron en el lugar durante el ilícito, motivo por el cual fue detenido por complicidad.

Finalmente, los tres involucrados quedaron alojados en la Seccional 6.ª, a disposición de la Justicia. En tanto, el encargado de la obra radicó la denuncia penal correspondiente tras constatar los faltantes de materiales.