Platense lo derrotó a Instituto ayer por 2-1

Platense le ganó a Instituto por 2 a 1 al final del partido que disputaron ayer, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Los delanteros Zapiola y Nasif convirtieron para el local, mientras que Luna había conseguido la igualdad parcial para el conjunto cordobés.
Platense se ubicó en la punta de la zona A, con cuatro unidades, mientras que la "gloria" ocupa la última posición del grupo, sin unidades. Además Instituto se quedó sin su DT Daniel Oldrá.
El "calamar" abrió el marcador a los 29', por medio de un error del arquero Roffo, que rechazó mal una pelota que quedó suelta y Zapiola pudo empujar ante el arco libre. Zapiola volvió a generar peligro con una buena subida y un zurdazo bajo y cruzado, que se fue cerca del poste.
A los 17' del segundo tiempo, un buen pase filtrado dejó mano a mano a Jara, pero no pudo con Borgogno, de gran tapada. Instituto alcanzó el empate tras desborde por derecha de Rafaelli, que metió un centro buscapié para que Luna cruce su disparo. Solo pasaron 2' y Platense volvió a ponerse en ventaja, con Gauto que habilitó al delantero Nasif, que ajustó su cabezazo contra el palo más cercano para el 2-1.