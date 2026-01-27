21°
Deportes

Los Pumas de Palpalá y una colonias exitosas

Gracias al apoyo del intendente Rivarola, con opciones a 75 niños

Martes, 27 de enero de 2026 00:00

Los Pumas de Palpalá es una institución con más de 50 años de historia que abrió sus puertas a chicos de varios barrios con actividades deportivas y recreativas, gracias al apoyo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, con el objetivo de brindar diferentes opciones a 75 niños durante las vacaciones de verano 2026.

En un trabajo conjunto con la Municipalidad de Palpalá y con el objetivo de brindar opciones de esparcimiento, la entidad del barrio Alto Palpalá desarrolló una jornada excepcional en el estadio Olímpico municipal.

Roxana Romano, integrante de la tercera generación de la familia ligada a Los Pumas, destacó: "El apoyo de la Municipalidad fue fundamental para la realización del proyecto", y agradeció al intendente Rivarola por facilitar las instalaciones del estadio Olímpico, "es un espacio céntrico que permite recibir a chicos de barrios como Antártida y 23 de Agosto". Asimismo, manifestó su agradecimiento por la refacción de un polideportivo en el barrio que se encontraba abandonado. "La primera nota que le mandé al intendente me contestó, me donó los parantes, las pinturas y mandó gente a pintar la cancha para ponerla en condiciones", contó.

Entre las actividades disponibles están vóley, básquet y fútbol en todas sus categorías, a cargo de diferentes profesores. Además, la colonia incluye salidas como visita a la pileta del club Zapla, con el apoyo del vicepresidente, actividades con tirolesa, concurso de balsa y un concurso de barriletes en Constitución.

La iniciativa surgió después de que Los Pumas decidieron no participar de las Olimpiadas barriales de este año, al excluir a varios chicos. "En ese momento, el profesor Salvador Gómez propuso armar la colonia y guió el proceso de organización. Estamos tratando de abarcar más disciplina, cosas novedosas. Por eso estamos buscando nuestro propio espacio para construir y hacer cosas por los chicos", señaló Romano, quien además explicó que imparte clases de vóley de forma gratuita entendiendo la situación actual del país.

 

