Dramático rescate de un hombre

Un joven de 24 años arriesgó su vida para salvar la de un hombre, que se arrojó al canal de riego de la ciudad de Perico, tristemente conocido como "el canal de la muerte".

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el domingo pasado, en el sector conocido como "el matadero", en el ingreso al barrio periqueño de La Nueva Ciudad.

En esas circunstancias, un joven se encontraba en su puesto de venta de verduras, cuando observó que un hombre era arrastrado por las aguas del canal de riego y no dudó en acudir al rescate.

Fueron momentos de mucha tensión los que se vivieron en el mencionado sector barrial y tras los gritos de auxilio, varios vecinos y transeúntes se acercaron al lugar.

En el primer intento, el joven no logró sujetar a la víctima, debido a la fuerza de la corriente de agua y la imposibilidad de hacer pie.

Pero al observar que la víctima tenía sangre en el rostro y se acercaba a la zona de los filtros del canal, se arrojó otra vez y logró retenerlo, mientras que un grupo de vecinos le arrojaron una soga para que pueda rescatarlo.

Los efectivos de la Seccional 21º y del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 6 de Perico se hicieron presentes en el lugar y solicitaron de inmediato la intervención del personal del Same, que trasladó de urgencia al hombre herido a la guardia del hospital "Arturo Zabala", donde fue estabilizado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se trabaje sobre las declaraciones recabadas por los vecinos, para que se puedan establecer las causas en que ocurrió la caída del hombre, que fue rescatado por el valiente joven de 24 años.