Jujuy Basquet
Carnaval
Anses
welspun
Gobierno Nacional
brecha cambiaria
Paso de Jama
Avenida General Savio
Seguridad Vial
Espectáculos

En marzo llega la Bienal de Historieta

Con el padrinazgo de José Muñoz y la dirección artística de Martín Ramón, se desarrollará del 18 al 22.

Lunes, 26 de enero de 2026 07:44

La Ciudad de Buenos Aires organiza la Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026, un acontecimiento cultural de proyección internacional que se llevará a cabo del 18 al 22 de marzo. La Bienal reunirá al público con autores, editores y productores nacionales e internacionales. Se trata de un espacio de encuentro y formación en torno a uno de los lenguajes culturales con mayor tradición y proyección en la Ciudad.

La Bienal de Historieta de Buenos Aires nace con el objetivo de poner en valor la historia y el presente del género y, almismo tiempo, fortalecer su desarrollo como campo creativo y sector de la industria cultural.

El padrinazgo de esta primera edición estará a cargo de José Muñoz, uno de los máximos referentes de la historieta a nivel mundial, cuya trayectoria y reconocimiento internacional otorgan al evento una relevancia especial. La dirección artística será de Martín Ramón, editor y referente del sector, cuya mirada refuerza el perfil del encuentro como espacio de diálgo entre creación artística, edición y profesionalización.

La presentación de la Bienal se realizó en la Casa de la Cultura porteña y fue encabezada por la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y la subsecretaria de Gestión Cultural, Alejandra Cuevas. “Las revistas y la historieta construyeron en Buenos Aires una tradición cultural conocida en todo el mundo, popular y sofisticada, profundamente humana. Buenos Aires es una ciudad contada e imaginada por la historieta argentina.

Esta Bienal nace como una decisión cultural de la Ciudad que reconoce ese legado y le da el espacio que merece. Contar con José Muñoz como padrino de esta primera edición es un honor y una referencia fundamental para la historieta argentina y
mundial. Un espacio de diálogo entre autores, lectores, editores y nuevas generaciones, que celebra la creatividad, la identidad y la construcción de comunidad”, destacó Ricardes durante el acto.

La Bienal se inscribe en una trama cultural que la Ciudad viene desarrollando desde hace décadas en torno al humor gráfico y la historieta. Iniciativas como el Museo del Humor, el Paseo de la Historieta y el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos dan cuenta de un ecosistema activo que reconoce a este lenguaje como parte central de su identidad cultural y editorial.

Como anticipo de la programa ción, y en el marco de Cultura de Verano, se realizarán actividades abiertas que adelantan el espíritu de la Bienal. Entre ellas, una clase de historieta con mesas de trabajo coordinadas por dibujantes y guionistas profesionales destinada a artistas en formación; activaciones de dibujo de historieta en vivo en la Casa de la Cultura, el Teatro 25 de Mayo y el Planetario; y un seminario de presentación de portfolios y proyectos orientado a editoriales y productoras, destinado a historietistas con obras terminadas o en desarrollo.

